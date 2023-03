El periodista berguedà Manel Alías està immers en el rodatge d’una nova sèrie per a TV3 que comptarà amb la participació del popular forense Narcís Bardalet. La producció s’ha batejat amb el títol El forense i, segons Bardalet, girarà entorn «de la vida i de la mort». Així ho va anunciar ell mateix al públic assistent a la Sala La Cate durant la primera jornada del segon festival Ceba Negra, celebrat fa dues setmanes a Figueres.

Alías (Berga, 1977), guardonat recentment amb els premis Periodista de l’Any i Blanquerna de Comunicació, Manel Alías Tor és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UAB i des del 2001 és periodista a Televisió de Catalunya. Ha treballat en programes com 'InfoK' i 'La nit al dia', i també a informatius, on es va especialitzar en temes d'educació.

Entre el 2015 i el 2021 va ser corresponsal de TV3 i de Catalunya Ràdio a Rússia, i ha estat enviat especial pels mateixos canals a la guerra d'Ucraïna. Ha realitzat quatre '30 minuts' i ha escrit dos llibres: 'Rússia, l'escenari més gran del món' (2021) i 'L'última victòria de l'URSS' (2022).