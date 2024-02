El kebab és un els plats més populars de l'àmplia varietat de menjar ràpid que ofereix la gastronomia actual. L'explosió de sabors que genera cada mossegada és capaç d'encisar qualsevol, fet que ha provocat que el seu consum s'hagi estès arreu del món. Tot i això, no és fàcil trobar el restaurant kebab perfecte. Per encertar-la, Regió7 ha demanat ajuda als lectors i els ha convidat a proposar a través de Facebook i Instagram locals a Manresa amb opcions atractives i suculentes per tastar aquesta delícia culinària.

Abans de continuar, hauries de saber que encara que originalment el concepte kebab es refereix a un ampli ventall de carn rostida, generalment cuinats en broquetes, originaris d'Orient Mitjà, a Europa, és la forma més habitual per referir-se al dóner kebab. Aquesta variant, un dels plats estrella de Turquia, consisteix en lamines de carn de xai, pollastre o vedella cuinades en un rostidor vertical. La carn sol anar acompanyada d'un pa pla anomenat pide, pa de pita o també d'altres com el yufka o lavash, que se solen fer servir per enrotllar la carn en forma de durum.

I, perquè puguis tastar els kebabs més deliciosos de Manresa, a continuació compartim amb tu els millors per vox populi:

Snack Bros

Obre el rànquing Snack Bros (carretera del Pont de Vilomara de Manresa, 108). Els seus durums, farcits de carn, salsa i vegetals i protegits per un pa torrat al punt, fàcilment poden fer venir salivera a qualsevol. I aquest no és l'únic plat estrella de l'establiment, sinó que també són especialistes en pites, tacos i hamburgueses. Una bona opció per als amants del menjar ràpid.

Pita House

Entre els més votats també hi ha Pita House, al 94 de l'avinguda de les Bases de Manresa. A la descripció que apareix a la seva web, aquest establiment assegura que ofereix "la varietat més exquisida de kebab que pots trobar a Manresa". S'hi poden trobar durums i pites de faláfel, pollastre, vedella i mixtos, entre altres, que poden ser inclosos en una gran varietat de menús amb diferents complements aptes per a tots els gustos que ofereix aquest local.

Kebab Time

Entre els plats estrella de Kebab Time (carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 44), el tercer més popular del rànquing dels lectors Regió7, hi ha els menús de durum. Així ho determina l'app que gestiona el servei adomicili d'aquest negoci, que també ofereix pites, tapes i plats combinats de tota mena. Sens dubte, un espai ple d'opcions per tastar fins trobar-hi la combinació que més s'ajusti als teus gustos.

Gust Picant

El restaurant Gust Picant, al Passeig Pere III de Manresa, ha acabat en segona posició després d'una disputada votació amb dos líders indiscutibles. Aquest establiment, especialitzat en menjar ràpid, no només ofereix kebabs a la seva extensa carta, sinó que també elabora pizzes, hamburgueses, amanides i entrepans. Un lloc, tal com detallen a la seva descripció de Facebook, on "passar una bona estona i sentir-se agust", sempre acompanyat d'un bon plat de menjar.

El Bon Gust

La rostisseria El Bon Gust de Manresa presenta una carta inacabable. Durums, pites, pizzes, paninis, entrepans, pastes, tacos i, fins i tot, tagín, un plat cuit en una cassola de fang original del Magrib, són algunes de les variades i suculentes opcions que ofereix aquest establiment. Però el que l'ha convertit en líder indiscutible d'aquest rànquing és són els seus plats combinats de kebab, les pites i els durums. Els lectors han valorat el sabor dels seus plats, amb la carn com a estrella ineludible, acompanyada de vegetals i salsa de iogurt o picant. Sens dubte, una combinació que no deixa ningú indiferent i que ha fet que aquest establiment s'erigeixi el rei dels kebabs de Manresa.

I per si encara no en tens prou, els lectors de Regió7 també recomanen fer una aturada per tastar els del Rei Kebab de Sant Joan de Vilatorrada i els de La Parada Kebab i Pizzeria de Sant Fruitós de Bages.