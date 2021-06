La setmana passada les escoles van tancar les seves portes. Arriba, doncs, el torn de les entitats de lleure que agafem el relleu per acollir infants, adolescents i joves en casals i colònies d’estiu.

Està demostrat que les activitats d’educació en el lleure a l’estiu són experiències úniques que contribueixen al desenvolupament dels nois i noies. A través d’activitats com tallers de manualitats, esports, joc i excursions a entorns naturals, els nens i nenes adquiriran nous aprenentatges i trobaran un lloc on relacionar-se i conviure amb diversitat de companys. En les colònies i casals, observaran que el món hi ha una multiplicitat de persones, que els portarà aprendre valors com la importància de respectar i conviure amb la diversitat, compartir amb els companys, de treballar i cooperar en equip.

Així doncs, tant els casals com les colònies d’estiu serveixen perquè en aquest moment de l’any no s’aturi l’educació dels infants i joves, atès que continuaran adquirint coneixements i competències vitals per al seu desenvolupament personal i social.

Per això, aquestes activitats haurien de ser una oportunitat que estigui a l’abast de qualsevol nen o nena. Un any més, molts nens i nenes, joves i adolescents no tindran accés a aquestes activitats que necessitarien com l’aire que respiren i perdran oportunitats educatives que difícilment recuperaran.

L’emergència sanitària desfermada per la covid ha desencadenat una crisi social i econòmica sense precedents. Això ha comportat l’increment de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. En un informe recent que vam fer a la Fundació Pere Tarrés vam constatar que el 30% de les famílies que havien demanat beca era el primer cop que ho sol·licitaven, i a més explicaven que era el primer cop que es trobaven en una situació de vulnerabilitat com l’actual. El 76% estaven sota el llindar de la pobresa, el 33% havien perdut la feina per la crisi derivada de la pandèmia i el 42% no estaven rebent cap ajut social.

Davant d’aquest panorama, les iniciatives de lleure educatiu es converteixen en una oportunitat per a aquells i aquelles que han estat més colpejats per la crisi del coronavirus, ja que els infants no s’han de preocupar on dinar o berenar quan no hi ha escola. A més, troben una distracció per omplir el seu temps mentre els seus pares treballen o busquen feina, en lloc de passar tres mesos davant les pantalles de mòbil o la televisió. Per tot plegat, els casals o les colònies d’estiu es converteixen en una eina necessària per a aquests nens i nenes ja que, més enllà de distreure’s i jugar, també adquireixen nous coneixements alhora que els aparta d’unes preocupacions diàries que haurien de ser impròpies a la seva edat.

L’educació és un procés que es dona en tots els àmbits de la vida, inclòs en el del lleure, però encara hi ha molts infants que no poden gaudir d’aquestes activitats de lleure educatiu imprescindibles tant per a la seva formació com per al seu desenvolupament individual, col·lectiu i emocional.