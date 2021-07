La família Guardiola Sala l’ha encertat en decidir crear una fundació que fomenta la integració a través de l’esport. La notícia s’ha fet pública fa molt pocs dies i, de moment, és poc més que una declaració d’intencions, però pel perfil del Pep i dels seus germans Olga, Pere i Francesca tot fa pensar que no serà una fundació més i, en poc temps, passaran a l’acció amb iniciatives que tornaran a demostrar que una de les millors fórmules per superar barreres socials, econòmiques i culturals és l’esport. Els quatre germans Guardiola, a banda d’incorporar familiars, han situat al cor de la nova fundació els germans Manel i Albert Estiarte Duocastella. La presència del Manel era previsible donat els forts lligams personals i professionals que des de fa dècades l’uneixen amb el Pep. L’Albert, però, exwaterpolista, metge i un dels homes forts d’Althaia, no era tan evident. Ell manté intacte una de les virtuts innates de la família Estiarte Duocastella: la capacitat de teixir complicitats i de dialogar.

En la seva presentació la Fundació Guardiola Sala diu que té la voluntat de fer xarxa amb iniciatives ja existents i sumarà recursos i experiències. Queda clar que es vol treballar amb altres organitzacions. Un dels referents del Pep Guardiola, el Johan Cruyff, també va crear amb èxit la seva fundació, per de posar-se al costat dels desafavorits i ajudar-los a través de l’esport. El mateix Pep Guardiola en forma part de la Fundació Cruyff, que incideix en fomentar l’esport com a llenguatge universal i fer que tothom tingui les mateixes oportunitats per a practicar activitat física. La feina de la família Cruyff és palpable a moltes poblacions. A Manresa o a Terrassa hi ha instal·lades les Cruyff Courts, espais amb gespa artificial que faciliten la pràctica de l’exercici físic, el joc i el futbol sala. El Pati 14 o l’esport adaptat són altres programes amb bona acollida i que recullen el llegat de qui va ser un dels millors futbolistes del Barça i del món.

La Fundació dels Guardiola Sala arriba els mateixos dies que a Manresa se celebra la dissetena edició del Mundialet de futbol amb 24 equips de persones procedents de països d’arreu del món i que són aquí per treballar, viure i forjar un futur millor per a ells i les seves famílies. Que sàpiga no hi ha altre activitat a la ciutat que sigui tan multicultural com aquesta, amb equips masculins, femenins i de discapacitats. A Santa Coloma de Gramenet també hi ha una iniciativa per treure’s el barret i que va néixer fa vuit anys gràcies a l’empenta d’un amant de l’esport i que ha fet realitat el lema de la fundació que va engendrar: «molt més de futbol». La Fundació Esportiva Grama forma 700 esportistes de 36 nacionalitats. Abans que els resultats, els valors. Saber guanyar, saber perdre, saber conviure i saber respectar-se. Objectius semblants té l’ONG Diapo a Manresa, que aviat farà deu anys, liderada per un immigrant senegalès, que sap que el joc és una gran eina per unir.

Com diuen a la Fundació Guardiola Sala, iniciatives com la que ara ells comencen, requereixen fer xarxa i sumar recursos. Toca recaptar fons, buscar complicitats, definir estratègies i fer palès que els Guardiola i amics són capaços d’enfortir i relligar una societat desigual i diversa. És un bon moment per fer el pas.