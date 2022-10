El controlador descontrolat

La setmana passada vam viure un episodi d’aquells que et fan estar entretingut una estona. Cada setmana, l’ACB emet un recull de moments que es viuen a les banquetes durant els temps morts dels partits de lliga. Habitualment, se senten crits dels tècnics, que no estan d’acord amb alguna acció dels seus jugadors. Hi ha qui diu, fins i tot, que hi ha alguns d’aquests entrenadors que s’hi recreen i que imposten actuacions.

Es tracta d’un altre dels productes que ens ofereixen les grans lligues i competicions per aproximar els seus protagonistes al públic, fins i tot per fer-los més propers i humans. Aquesta penetració a allò que fa anys era sagrat en els clubs esportius, el vestidor o les xerrades del tècnic, cada vegada té més requesta, sobretot en les grans plataformes, que en fan sèries amb capítols i diverses temporades. El problema va arribar quan algú de l’ACB va pensar que unes imatges amb l’entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, dient a un dels seus homes «ara resulta que no podràs parar Kotsar [pivot del Baskonia] que l’any passat jugava al puto Hamburg, collons!», no tindrien repercussió. Vidorreta, persona que no genera clubs de fans entre els companys de professió, ni en l’entorn de la lliga, va començar a ser titllat de prepotent. Fins i tot l’esmentat Kotsar i l’Hamburg, el puto exequip del jugador estonià, van respondre a ell i al club canari per Twitter. Tant control que volen exercir sobre els mitjans i se’ls escapen aquestes coses. De tota manera, el que va fer Vidorreta no és tan greu. Ho diuen la majoria. Només que aquest cop es va sentir.