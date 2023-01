En memòria de l’alcalde Francesc Enrich

Arran de l’acte d’homenatge al Francesc Enrich Sellarès i a les víctimes del franquisme del passat dissabte 3 de setembre del 2022 a Sant Salvador de Guardiola, ens ha arribat que al poble hi ha persones que van dir falsedats respecte als fets ocorreguts durant la guerra Civil, tant els dies previs com en els posteriors a l’acte d’homenatge.

La família Enrich i els hereus de la memòria de l’alcalde Francesc Enrich volem que quedin ben clars quins van ser els esdeveniments ocorreguts fa prop de 90 anys, per així desmentir tot allò que falsament s’hagi pogut escampar.

L’objectiu d’aquest homenatge va ser el de fer un reconeixement a les víctimes de la guerra Civil i del franquisme, a totes. Mai hi ha hagut la intenció que l’acte servís per acusar a ningú de res. La nostra sorpresa ha estat majúscula quan ens hem assabentat que hi ha hagut persones que s’han enfadat i molt, en conèixer de l’organització d’aquest homenatge, i que han acusat a qui en aquell moment era l’alcalde legítim, democràtic i legal, d’haver comès un assassinat. La família volem deixar molt clar que Francesc Enrich i Sellarès mai no va cometre cap assassinat, ja que en els mateixos documents del consell de guerra redactat per les mateixes autoritats franquistes, no hi consta res de tota aquesta versió que algú s’ha inventat darrerament.

Ens agradaria posar de manifest que les persones que es dediquen a la recuperació de la memòria històrica, així com tots els ajuntaments democràtics que també han homenatjat i homenatgen els seus alcaldes morts per la repressió a la rereguarda o durant el franquisme, no es dediquen a homenatjar assassins.

Ens hauria agradat poder publicar junt amb aquest escrit el document de denúncia que està recollit en el consell de guerra, però aquest escrit té aproximadament uns 90 anys d’antiguitat i no té una qualitat adequada per a poder ser publicat. És per això que volem deixar per escrit quina és la font d’aquesta documentació, on es pot trobar i com es pot consultar.

Es tracta del judici sumaríssim al qual Francesc Enrich Sellarès es va veure sotmès i tota la documentació que se’n va derivar està recollida a l’arxiu militar de Barcelona, en concret a l’edifici del Govern Militar de la Plaça Colon. Per a poder fer la consulta cal fer una sol·licitud prèvia per correu postal a Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero, Edificio Gobierno Militar del C/ Portal de la Pau, s/n, 08002 Barcelona. Passat un període de temps obtindreu resposta i cita per a la consulta del consell de guerra.

Així doncs, si hi ha cap dubte, us convidem a veure què és el que va passar de veritat i així evitar inventives o confabulacions, cosa que ens ha portat a fer aquest escrit.