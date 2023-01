Més enllà de la guerra oberta que té amb la seva exparella, Gerard Piqué últimament és més conegut per ser el propietari de la seva lliga de futbol, la Kings League. Bé, és futbol però no és futbol. Almenys no com tots el coneixem. Piqué i la seva empresa, Kosmos, han ideat un espectacle que està aconseguint competir amb els partits de la lliga professional de futbol cada diumenge i fins i tot superar-los.

Primer va apostar per la principal plataforma de directes en línia, Twitch, per retransmetre els partits de la seva lliga. Després va reunir a 12 personatges coneguts del món de l’streaming i del futbol. Ibai Llanos, Grefg, Kun Agüero o Iker Casillas són alguns dels noms que posen cara als 12 equips de la lliga. Però els protagonistes al terreny de joc són altres, jugadors amateurs (la majoria del futbol semiprofessional català), que es van sotmetre a un procés de càsting i a un posterior draft al pur estil de l’NBA per arribar a entrar a algun dels 12 equips que competeixen a la Kings League. Així, cada equip va seleccionar a 10 jugadors. Paral·lelament, cada «president» escull dos jugadors, normalment exfutbolistes professionals, per ajudar els seus equips cada jornada.

Però l’atractiu de la lliga de Piqué no està només en les persones que li posen cara, començant per ell mateix, sinó pel propi esport en si. Es tracta d’una lliga de futbol 7 amb normes inventades que s’han creat amb la participació dels seguidors de les xarxes socials. Els inicis es fan com al waterpolo, són dues parts de 20 minuts, les tandes de penals es fan des del mig del camp, els àrbitres porten micròfon i càmera incorporada i, fins i tot, compten amb un VAR com si del futbol professional es tractés. També hi ha una sèrie de targetes que fan la funció d’arma secreta pels equips i que permeten diferents avantatges com xutar un penalti, expulsar un rival durant uns minuts o reduir els jugadors dels dos equips durant uns minuts.

En definitiva, la Kings League és un gran espectacle, un xou que realment està funcionant tal com demostren les audiències que està generant, arribant a sumar 1,37 milions de dispositius connectats a tot el món quan hi ha partits de futbol en obert que poden no arribar als 300.000 espectadors. Els seus impulsors també ho venen com una evolució del futbol, un assortiment d’idees que es podria acabar imposant en el futbol tradicional. Potser alguna hi acaba arribant, però el que està clar és que la Kings League té molt més d’espectacle, que d’invent realment efectiu.