La càrrega impositiva de l’Ajuntament de Manresa és alta, una de les més altes de l’Estat si parlem només de la part que es decideix entre el grup o grups de govern i que s’aprova a les sessions plenàries. Es paga un IBI alt pel valor catastral que té la ciutat. La dada que aporta l’Institut d’Estudis Econòmics, i que publiquem en l’edició d’avui, constata un fet, reafirma les sensacions dels ciutadans que consideren que a Manresa hi ha alguns impostos que són molt alts. La càrrega impositiva municipal és la clau que tenen els governs per fer quadrar la caixa, i quan els deutes són molt elevats els ciutadans en solen pagar els plats trencats. De la mateixa manera que hi havia un dels preus més alts d’aparcament en superfície perquè servia per pagar inversions inassumibles, doncs també s’han de pagar més d’impostos perquè la caixa es buidava abans d’acabar l’any. Es pot demanar (i s’ha de demanar) que l’administració municipal tingui un millor finançament, que les inversions en obres tinguin més subvencions, que arribin diners de país per posar la ciutat al dia, però, també fer una gestió molt acurada dels diners públics.