El porno ara es llegeix

Falten poc més de tres setmanes (24 dies per ser exactes) perquè els carrers s’omplin de llibres, roses i gent envaïda per l’angoixa de no saber si comprar una cosa o l’altra o, ja posats a complir amb la tradició, totes dues. A mi, personalment, m’agrada perdre’m entre les parades dels llibreters; no només per la devoció que tinc per les històries que s’amaguen rere el paper, sinó per la curiositat que em genera veure tantes persones escollir un dels pocs llibres que es llegiran (o no) durant l’any i no cagar-la en la tria.

Pots saber molt d’una persona segons el llibre que compra per Sant Jordi. Si opta per un dels best-sellers de l’any, rarament passarà de la pàgina cent abans d’abandonar la lectura. Si es decanta per un de curt, et trobes davant d’algú que li agrada gaudir del plaer de llegir en petites dosis de forma atemporal. I qui tria un d’aquells totxos que superen les mil pàgines, ho té escrit a la cara: és un bibliòfil de cap a peus. Enguany, però, potser et trobaràs un nou perfil de lector. Majoritàriament jove, aparentment innocent i increïblement astut. Compra llibres amb portades senzilles i bufones i quan li preguntes en quin gènere s’emmarquen i de què tracten et respon amb un simple: «Fantasia i fades».

Inevitablement, pel teu cap comencen a passar imatges de la Campaneta de Peter Pan o la fada protectora de la Ventafocs i no pots evitar que se t’escapin dues úniques paraules: «Que tendre!». Ja és massa tard. Has caigut en el parany. Perquè ni les fades que apareixen en aquests llibres són càndides ni els ‘polvos’ màgics que es descriuen són els que et penses.

Se’n parla molt de com restringir la pornografia que consumeixen els joves a través de les pantalles però, què passa amb la que es llegeix? Els nous gèneres literaris, com el romantasy (barreja entre fantasia i romanç) i el dark romance (romanç fosc i violent), inclouen un destacat component sexual que passa inadvertit no només per pares i mares, sinó també per editorials i llibreters.

De tant en tant, en les seccions juvenils de les llibreries et trobes alguna d’aquestes perles. Parlen d’històries d’amor (i sexe) entre fades, vampirs, homes llop... I, fins i tot, àliens! Els progenitors les compren i els adolescents les llegeixen. Creuen que així desperten l’interès per la lectura en els seus fills, però el que acaben despertant és un altre sentiment molt més obscè i pervers.

Altres noticies de Alba Díaz

Però, com poden ells saber que ara el porno s’amaga entre pàgines de llibres i no en pestanyes ocultes del mòbil? Només cal fullejar una novel·la actual de dracs i cavallers per veure que les guerres han passat de combatre’s en el camp de batalla als llençols d’una donzella.