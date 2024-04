Sant Jordi i Cartarescu

Els prestatges de les llibreries i els taulells de les parades s’omplen aquests dies de novetats. Malgrat que en aquest país es llegeix poc, diuen les enquestes, les botigues especialitzades estan a vessar de nous volums, molts dels quals aguanten amb vigor a l’aparador el que ho fa un tall de vedella a la carnisseria. Vist i no vist. I hi ha la competència de les infinites llibreries de la xarxa, que ofereixen títols a preu de saldo o gratuïts, dels quals no cal esperar-ne gaire exigència lectora. Hi ha llibres per a tothom, per a tots els gustos i expectatives. Això és bo. Només caldria augmentar el nivell de lectura.

La diada de Sant Jordi és un pretext per vigoritzar les dades de vendes, perquè el sector faci l’agost amb temps d’abril i perquè els autors del dia incrementin la seva ja àmplia popularitat. Però aquest triple objectiu és la finalitat d’una jornada que convida a llegir. Fomentar la lectura ja és una qüestió més personal.

Pot haver-hi encara qui esperi de Sant Jordi una diada per afavorir el consum de literatura, però aquesta no ha estat mai la pretensió de la festa del llibre i la rosa. Com si el dia de la música no fos també el del trap. Per tant, llegeixin i escoltin.

També té de bo Sant Jordi que les editorials programen novetats per aquesta jornada i que això esdevé, de vegades, una gran oportunitat perquè autors de lluny ens visitin per presentar els seus nous llibres i per conèixer la festa.

El romanès Mircea Cartarescu, que desconec si ja s’ha passejat pels carrers de Barcelona durant la diada en alguna altra ocasió, ha vingut a Catalunya aquesta setmana que s’acaba per presentar un recull al català (la segona llengua que els tradueix) dels seus dietaris, escrits amb paciència i meticulositat des de la seva adolescència. Si no coneixen Cartarescu, aprofitin Sant Jordi per comprar qualsevol dels seus llibres. L’experiència lectora és diferent i fascinant. Poden començar amb qualsevol dels seus reculls de relats i cròniques, com Nostalgia (Impedimenta) o Perquè ens estimem les dones (Lleonard Muntaner), i si els agraden els vuit mil literaris, Solenoide -un dels cims, sí, de la narrativa europea actual- o l’al·lucinada trilogia Encegador (Edicions del Periscopi). Per a Cartarescu, però, tota la seva obra està encapsulada en els seus dietaris. «Podria no haver escrit cap novel·la o conte, però no els meus dietaris», assegura l’autor. Si el que volen és una novetat acabada de sortir del forn per la diada, ja tenen una recomanació feta. No se’n penediran.