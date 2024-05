La base, múscul per al Baxi

La base del Bàsquet Manresa ha tancat una setmana brillant. L’equip júnior va acabar quart al Campionat d’Espanya amb unes actuacions fantàstiques, primer a la fase de grups en què va superar l’Unicaja de Màlaga, i a les eliminatòries contra el València Basket i el FC Barcelona. I el cadet va jugar ahir la final delCampionat de Catalunya contra el FC Barcelona havent vençut el Joventut a les semifinals.

I encara podem recordar la seva participació a la Mini Copa, al mes de febrer.

Tanmateix, més enllà dels resultats, el que és substantiu és el potencial que transmeten els equips base del Bàsquet Manresa. Veure’ls jugar, és veure jugar el primer equip. Amb la mateixa velocitat i intensitat, a possessions curtes, sense por al desencert i com si no estiguessin mai pendents del marcador. Juguen.

Aquesta feina que s’està fent des del cos tècnic de la base és meritòria i s’ha de valorar en tota la importància que té i que, sobretot, hauria de tenir. Converteix el Bàsquet Manresa en un club de referència.

El Bàsquet Manresa viu un moment transcedental. Som a les portes de confirmar que l’ampliació de capital llançada al mes de febrer per dotar de múscul financer al club, segons els indicis de què disposem, no ha complert les expectatives (probablement perquè pecaven d’ambició). Llavors, val la pena adonar-se del múscul esportiu de què disposa el club. No n’hi ha prou de treballar-lo i d’enorgullir-se dels seus èxits. Del que es tracta és que tota aquesta feinada tan ben feta i tots els esforços de tècnics i jugadors acabin reflectits al primer equip. Donar-li sentit.