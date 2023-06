Qui més qui menys ha treballat en més d'una feina o bé, per la precarietat o perquè és una persona molt inquieta, però normalment, l'opció de la precarietat és la que mana. Treballar al matí a mitja jornada o a jornada intensiva, fer una pausa d'una o dues hores, com a molt i continuar treballant mitja jornada més o fins i tot, una altra jornada sencera com a assalariat, autònom o en negre, no és tan estrany com sembla.

Malauradament, cada vegada aquesta situació és més present en la nostra societat perquè els preus dels productes, serveis i necessitats bàsiques han augmentat, però els sous continuen sent molt baixos. I no som conscients que aquesta situació ens pot arribar a provocar la mort. Segons dades de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) i l'OIT (Organització Internacional del Treball), treballar més de 55 hores setmanals pot provocar la mort prematura, però aquesta situació, tot i ser la més greu, no és l'únic problema que ens pot portar. Quan parlem de 55 hores setmanals segur que pensem que en són moltes i que segur que no les fem, ni mai les farem, però la cosa no funciona així i segur, qui més qui menys coneix a algú que ho fa o ho ha fet. Treballar més de 40 hores setmanals en moments puntuals no és recomanable però si no s'allarga en el temps es pot mantenir de forma momentània. Feines d’esclavatge Treballar més de 40 hores setmanals pot produir un 35% més de possibilitats que pateixis un accident cardiovascular i un 17% més de patir una malaltia cardíaca, entre la qual destaca la mort prematura. Des de l'any 2000 fins a les últimes dades recollides en aquest estudi han pujat un 29% el nombre de morts, posant aquestes dades respecte a l'any passat: 398.000 persones han mort per accident cerebrovascular

347.000 persones han mort per malalties cardíaques Els efectes d'aquestes llargues jornades, no sempre passen factura en el mateix moment, sinó que moltes vegades passen anys fins que passen factura i morts prematurament abans d'hora, normalment entre els 60 i 79 anys. Aquest afer normalment, afecta els homes amb un 72% de casos i les zones on més succeeixen aquests problemes és al Pacífic Occidental i a l'Àsia Sud-oriental. Un 9% de la població mundial fa aquestes llargues jornades de treball Ara parlem de precarietat laboral Cada vegada paguen uns sous més petits i demanen que els empleats sàpiguen fer més tasques i a sobre, que les facin amb menys temps. Una societat repleta de llibertats on no es valora res ni es tenen en compte els valors de les persones ni dels treballadors. Sembla que en comptes d'anar endavant anem enrere, amb una precarietat més abusiva i amb una llibertat sense control. Finalment, el conjunt d'ambdues provoquen aquesta greu situació. La pobresa laboral repunta amb la pandèmia: 3,2 milions de treballadors pateix per arribar a final de mes Les solucions que s'ofereix en l'estudi de l'OMS i l'OIT Prohibir fer hores extres obligatòries

Mantenir un límit d'hores màximes