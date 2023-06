La pèrdua d’un ésser estimat ens genera una varietat d’emocions trobades com la tristesa, la frustració, la ràbia, la confusió, de vegades culpa o, fins i tot, calma o soledat per no poder compartir records i vivències que són exclusives i úniques. Tot aquest procés emocional forma part del dol, que pot ser tan únic com persones hi ha que l’experimenten.

Avui en dia, hi ha prou consens entre els experts per afirmar que el dol pot separar-se en diferents etapes que són comunes i habituals a les persones que el passen. Tot i això, no tothom passa totes les etapes, ni tampoc en el mateix ordre. És a dir, el dol pot manifestar-se de diferents formes i en diferents moments a cada persona. I el més important, els experts recomanen cercar ajuda si es complica.

Les etapes del dol

Els experts defineixen quatre etapes principals d’un procés de dol que són comunes en la majoria de persones.

Etapa de negació

És molt habitual que després de la pèrdua l’entorn visqui una primera fase definida com a negació. Moltes persones es mostren incrèdules davant la mort de l’ésser estimat i inclús pot haver-hi un bloqueig emocional que pot durar unes hores, dies o setmanes.

Es tracta d’un mecanisme que pot servir per alleugerir el cop inicial i ajornar part del dolor que genera la pèrdua. Però tard o d’hora les emocions arriben i s’ha d’enfrontar la realitat.

Etapa de la ira

Arribats a aquest punt, sovint es pot entrar en la segona etapa, coneguda com l’etapa de la ira, i que comporta sentiments de ràbia, de frustració, potser de ressentiment i una certa sensació d’haver de cercar culpables al desenllaç viscut.

Aquesta situació s’embolcalla sovint amb una sensació de susceptibilitat justificada. Aquest és un pas lògic i que demana sobretot de calma i de prendre consciència del moment viscut i, molt important, entendre que per poder afrontar el dol de la millor manera, el pas imprescindible és tenir cura de la pròpia salut, tant física com mental, i on l’alimentació, l’activitat física i el repòs son essencials per disposar del millor estat per superar-ho.

“Es important parar atenció a la salut física i mental durant tot el procés de dol”

Etapa d’ajust

A mesura que passa el temps, s’entra en un procés d’acceptació de la mort, coneguda també com l’etapa d’ajust, on tota persona que viu el dol comença a acceptar la nova realitat i on es busquen mecanismes per adaptar-se al dia a dia d’aquest nou context.

En aquest pas és molt important escoltar-se i mirar de compartir aquests sentiments. Parlar sobre la pèrdua i les emocions que ens genera sempre és una gran ajuda. També un mecanisme que permet ressituar-se a partir dels records i les vivències viscudes, i que ajuden a tancar la ferida.

Etapa de recuperació

La darrera etapa del dol, coneguda com la del procés de recuperació, s’inicia en el moment en el que ja es recorda l’ésser estimat en un context de pau i comprensió. És important tenir en compte que en el procés de dol, tota mena de sentiments són vàlids, i una de les premisses més importants és cuidar-se i permetre’s disposar del temps que faci falta per recuperar l’estat d’ànim previ a la mort viscuda.

Com superar el dol?

El dol és difícil, però és possible superar-lo. Les persones necessiten de temps, cura i paciència per avançar en un terreny, sovint nou, i on cal anar desbrossant el camí per acabar trobant l’estela que acosti els afectats a poder gaudir del record i dels moments viscuts amb la persona finada. En aquest sentit és important tenir tres coses molt clares:

S’ha de parlar, compartir el dolor i els records amb amics, familiars, o unir-se a grups de suport per a persones que han viscut situacions semblants pot ser de molta utilitat. Permetre’s sentir emocions, compartir aquests sentiments, no exigir-se presses, definir el procés per mantenir el record viu de la persona finada i adaptar-se al nou context és clau. I davant qualsevol dificultat, comptar amb el suport de professionals és quelcom recomanable.

Afrontar i superar la mort d’una persona estimada sempre és més fàcil de portar quan s’està envoltat de persones que ho entenen i donen suport. I hi ha companyies funeràries com Àltima que, entre els seus serveis, ofereixen gratuïtament un equip de psicòlegs, especialistes en el dol, i propostes per assistir a grups de dol guiats que busquen reconfortar l’entorn de la persona que ha mort, garantint així que el dol sigui només una etapa que, si bé s’ha de viure, s’ha de poder fer de la millor manera possible.