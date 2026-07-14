Guia de terrasses: una selecció d'espais per gaudir de l'estiu al Bages
Et proposem una guia d'establiments de la comarca per viure la gastronomia i els capvespres a l’aire lliure
L’estiu també s’assaboreix a l’aire lliure. Quan arriba el bon temps, les terrasses es converteixen en molt més que un lloc on seure: són un espai on compartir un àpat o prendre alguna cosa en bona companyia. Aquesta petita guia recull una selecció d’espais de la comarca on gaudir de l’aire lliure, la gastronomia i l’ambient estival.
Xaloc
Situada al número 22 del Passeig de Pere III, al cor de l’eix comercial de Manresa, el Xaloc s’ha convertit en un dels establiments de referència del centre de la ciutat. Amb una trajectòria que arrenca el 1980, s’ha consolidat com un dels punts de trobada més característics del centre, tant per la seva ubicació privilegiada com per la seva oferta que inclou entrepans "amb rotllo", tapes, hamburgueses, frappés, milkshakes i còctels, pensats per adaptar-se a tots els gustos i a qualsevol hora del dia.
Un dels grans atractius del local és la seva terrassa al Passeig de Pere III, un espai ideal per veure passar la ciutat, descansar després d’una jornada de treball o de compres o allargar una conversa amb un vermut i alguna tapa. La terrassa forma part de l’ADN del Xaloc i és un dels seus punts forts per a qui busca una cafeteria en una ubicació cèntrica i agradable. L’establiment, que obre cada dia, fa sortejos i promocions vinculades al comerç i les festes locals. Per a més informació els podeu seguir a Instagram o trucar-los al telèfon 938 76 92 15 per reservar taula.
Poste Salelles
Si busques un restaurant amb terrassa on gaudir de bona cuina i un ambient tranquil, el Poste Salelles és una aposta segura. Aquest espai combina l’essència de la cuina tradicional catalana amb una proposta actualitzada i de qualitat, ideal tant per a àpats en família com per a trobades amb amics o celebracions en grup. La seva oferta gastronòmica destaca per una cuina variada i moderna, sense renunciar al toc de sempre, amb productes de primera qualitat. A la carta i al menú hi trobaràs entrants, primers plats, tapes i carns a la brasa, pensats per compartir bons moments al voltant de la taula. També destaca per la seva producció artesanal i, entre altres productes, disposa de tres vins i cinc cerveses d'elaboració pròpia.
Un dels grans atractius del Poste és la seva terrassa exterior, amb una gran capacitat, perfecta per esmorzar, dinar o sopar a l’aire lliure quan arriba el bon temps. De manera esporàdica, la terrassa també acull sopars musicals, una proposta ideal per sopar a la fresca i gaudir de bona música en un entorn agradable i relaxat. Per a reserves podeu trucar al 93 835 83 40 i també podeu seguir l'establiment a Instagram on trobareu totes les novetats.
Atenes
Si busques un restaurant amb terrassa a Manresa on gaudir d’un bon àpat al centre de la ciutat, l’Atenes és una aposta segura. Situat al número 77 del Passeig de Pere III, aquest establiment combina l’ambient de cafeteria amb una proposta gastronòmica variada, ideal tant per començar el dia amb un esmorzar com per fer-hi el vermut, gaudir d’un menú de migdia o compartir un dinar de cap de setmana.
Disposa de menú diari, menú de dissabte i diumenge i una carta de cuina mediterrània àmplia i variada, amb propostes com arrossos, peix, marisc, tapes i plats combinats. Aquesta varietat el converteix en una molt bona alternativa tant per a qui busca un àpat ràpid i informal com per a qui vol seure amb calma a gaudir d’un dinar complet al centre de Manresa. Un dels grans punts forts de l’Atenes és, sens dubte, la seva terrassa, perfecta per seure a l’aire lliure i gaudir del ritme del Passeig. Per conèixer la seva proposta gastronòmica seguiu-los a Instagram i per reservar taula ho podeu fer al 93 876 92 18.
Plaça
Al bell mig del Passeig de Manresa, el Bar Plaça es presenta com un d’aquells establiments que entenen la terrassa no només com un complement, sinó com una manera de viure la ciutat. La seva proposta gira al voltant d’una oferta àmplia i molt accessible amb esmorzars, vermuts i tapes, plats combinats, gelats i begudes refrescants, pensada per donar resposta a diferents moments del dia i a un públic transversal, des de qui hi busca una pausa informal fins a qui vol allargar la tarda o fer-hi un sopar a la fresca.
Durant la campanya d’estiu, el Bar Plaça ofereix una programació especial que inclou balls a la fresca, sopars d’estiu i promocions, que transformen la terrassa en un punt de reunió animat, popular i festiu. A més, també impulsa iniciatives gastronòmiques promocionals com els dijous de festival de tapes per sopar o els divendres del plat combinat. Per reservar taula al Bar Plaça podeu trucar al 93 876 92 20. També podeu seguir la seva activitat i les novetats del local a través d’Instagram.
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