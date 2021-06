En Josep Serra és veí de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) i fa dies que espera una carta de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per fer-se una prova "important". Tanmateix, des de principis de juny no hi ha repartiment de correspondència perquè la cartera titular està de baixa. Aquesta és una situació que, tal com denuncien els ajuntaments de la Vall de Lord, es repeteix des de fa temps quan la cartera està de baixa o de vacances. El regidor de Comerç de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, exigeix que les substitucions siguin "immediates". En aquest sentit, recorden que la Vall de Lord té una població envellida i reclamen que tenen dret a tenir els mateixos serveis que en qualsevol altre lloc del país.

Des de principis de juny, Sant Llorenç de Morunys i Guixers estan sense servei de repartiment de correspondència i paqueteria. El motiu és que la cartera està de baixa i des de Correus no s'ha posat cap substitut. La solució que s'ha trobat i que s'ha posat en marxa aquesta setmana és la d'obrir una hora al dia -de 10 a 11- l'oficina de Correus al municipi per entregar paquets a tots aquells que vulguin anar a recollir-los. Des de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys consideren que la solució és un "pedaç" i exigeixen que se substitueixin les baixes o vacances. "No hi ha manera que posin un suplent i el problema es va allargant", lamenta en declaracions a l'ACN el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, que explica que es tracta d'un problema "endèmic" a la Vall de Lord. Per ell, la mesura d'obrir una hora al dia l'oficina no és suficient, ja que no inclou el repartiment de correspondència. "La gent treballa i és complicat venir a fer gestions a aquesta hora", critica. A més, lamenta que, si no es cobreixen les baixes o vacances, "quan la cartera torna es troba moltes cartes acumulades, certificats caducats, etc.".

A banda dels veïns i els ajuntaments, qui també en surt perjudicat són els negocis i botigues de la zona. La Montse Serra és veïna de Guixers i una de les responsables de l'empresa d'excavacions Serra del Verd. Explica que cada dos o tres dies haurien d'arribar cartes a la seva oficina, però fa molts dies que no en reben cap. Creu que la decisió de Correus d'obrir una hora al dia l'oficina de Sant Llorenç de Morunys no és una bona solució: "Avui hem vingut aquí i només ens han donat un paquet. Haurem de venir un altre dia a veure si tenen cartes", lamenta. A més, creu que un negoci no pot perdre el temps anant a la oficina a buscar cartes o paquets. També es queixa la Carme Bajona, de la botiga de Cal Ton. Creu que s'haurien de substituir les baixes o vacances de la cartera i també critica la decisió d'obrir només una hora al dia l'oficina de Correus: "És molt justet una hora. Potser tens gent a la botiga i no et pots escapar en aquesta franja".

A la Biblioteca de Sant Llorenç de Morunys també han notat la falta del servei de Correus, ja que no estan rebent les subscripcions a les revistes i diaris. "Afecta molt als lectors perquè ens les demanen però no les tenim", lamenta la bibliotecària Anna Vila. També han alçat la veu des de l'empresa Knauff -fabricant de plaques de guix laminat i productes per a la construcció en sec-, que té una fàbrica a Guixers i dona feina 126 persones. La seva representant, Sílvia Pascuet, relata que el volum de correus i certificats que reben a les oficines de la fàbrica és "molt voluminós" i creu que es tracta d'un servei "que hauria de funcionar cada dia". "Si Correus és un servei públic hauria de funcionar diàriament perquè tant és Barcelona, com Guixers o la Vall d'Aran", expressa Pascuet, que afegeix: "Estem tristos de veure que des de les administracions no mouen fitxa per fer créixer els pobles petits que cada cop van a menys". En aquest sentit, considera que aqueta pèrdua de serveis els afecta com a empresa. "La Knauff té fàbriques a d'altres països i també a municipis petits i no ens troben amb tants problemes com nosaltres", assegura. Els tres ajuntaments de la Vall de Lord -Sant Llorenç de Morunys, Guixers i La Coma i la Pedra- han fet un comunicat conjunt, que també han fet arribar a les administracions superiors, on asseguren que és incomprensible que es deixi sense servei a més de 1.400 habitants i exigeixen que Correus mogui fitxa i solucioni el problema de forma immediata.