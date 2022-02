Els gegants del Carnaval de Solsona tindran un nou espai. La sala, que porta per nom Lo Cal Boig, obrirà les portes durant el Carnaval. Durant la festa també funcionarà com a punt d’informació. Un cop acabat el Carnaval, l’exposició es podrà visitar en forma de visites guiades.

La cooperativa Solsona Experience, amb la col·laboració de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, ha adequat i museïtzat el local i en farà la gestió. El local, situat al carrer de les Llices número 5, és un espai icònic de la recuperació del Carnaval durant la dictadura, ja que s’hi van celebrar part dels Carnavals de l’any 1972 i 1973.

Més enllà de l’exhibició dels gegants, l’indret compta amb un centre d’interpretació de la festa i un espai polivalent per a fer-hi tallers. Les entrades per visitar-lo, tant durant el Carnaval com més endavant amb visita guiada, es poden adquirir a la plataforma de venda d'entrades de Turisme Solsonès.