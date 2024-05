Els Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat reconeixen la tasca investigadora d'estudiants de Súria, Olesa de Montserrat i Sant Joan de Vilatrorada

Estudiants dels instituts Mig Món de Súria, Daina-Isard d'Olesa de Montserrat i Quercus de Sant Joan de Vilatorrada han estat els guanyadors de la vint-i-tresena edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat. Els premis s'han lliurat en el decurs d'un acte que ha aplegat prop d'un centenar persones, entre estudiants i acompanyants. L'acte ha inclòs una xerrada de l'informàtic, consultor en tecnologia aplicada i especialista en transformació digital, Àlex Moga Vidal, titulada "Disrupció tecnològica: camins, somnis i promeses". La convocatòria dels Premis UManresa compta amb la implicació i el patrocini de tres empreses: Denso Barcelona, Control Group i Occident.

UManresa organitza els Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat des de fa 23 anys amb la voluntat de reconèixer l'esforç de l'alumnat de batxillerat en l'elaboració dels seus treballs de recerca i al mateix temps posar en valor la importància de l'estudi i la investigació. També vol ser un reconeixement a la tasca que duen a terme els equips de tutors responsables de fer el seguiment d'aquests treballs. Els Premis estan dividits en tres modalitats, relacionades amb els àmbits d'expertesa d'UManresa: Salut, Economia i Empresa i Educació.

Estrès i salut oral, la mort i la dona treballadora, temes dels treballs guanyadors

En la modalitat de Salut, el premi d'aquesta edició ha estat pel treball titulat "Repercussió de l'estrès en la salut oral", de Marta Macià Marco, de l'Institut Mig Món de Súria. El jurat ha valorat "la magnitud experimental del tema tractat i l'aplicabilitat d'un tema de rellevància actual com és la salut mental i més concretament, l'estrès que afecta els estudiants, així com l'excel·lent capacitat de discussió i síntesi de les principals aportacions i línies futures en la investigació en aquest camp". L'accèssit d'aquesta modalitat ha estat per al treball "Antibiotic resistance: an invisible war", de Marina Vicente Aceña, de l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès.

En la modalitat d'Educació, el primer premi ha estat per al treball "La mort està molt viva" de Marc Figueras Garcia, de l'Institut Daina-Isard d'Olesa de Montserrat. El treball planteja, de forma rigorosa una bona recerca bibliogràfica i incorpora una proposta educativa adreçada a estudiantat d'ESO per treballar la mort des d'una perspectiva intercultural i respectant la diversitat a les aules. El jurat ha valorat especialment "la mirada inclusiva i de respecte a les diferents cultures i religions que l'autor manté al llarg de tota la recerca". L'accèssit d'aquesta modalitat s'ha atorgat al treball "Ensenyar a l'era de la IA. Aliada Poderosa o Enemiga Letal?" de Meulén Cirillo Veltri, de l'Institut Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona.

El Premi de la modalitat d'Economia i Empresa ha estat per a "100 anys d'evolució: la dona treballadora" de Júlia Macià Pellicer, de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, del qual el jurat n'ha destacat "l'enfocament innovador d'un treball que aborda de manera original la relació entre la història i l'emprenedoria, l'anàlisi meticulós i l'anàlisi detallada del context social i econòmic que ha influït en la dona treballadora al llarg dels últims cent anys". En aquesta modalitat també s'ha concedit un accèssit al treball titulat "El gestor de comunitats, un nou rol a l'empresa" de Ramia Bouchikh El Ouarachi de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres.

Disrupció a ritme de Sopa de Cabra

Àlex Moga, consultor en tecnologia aplicada i especialista en transformació digital, ha intervingut durant l'acte amb la breu xerrada titulada "Disrupció tecnològica: camins, somnis i promeses". La seva ha estat una intervenció inspirada en la cançó "Camins", dels gironins Sopa de Cabra, les estrofes de la qual ha utilitzat per vincular-les a diferents moments de la disrupció digital. Moga ha explicat que la velocitat de la disrupció s'ha incrementat de manera exponencial i que davant dels canvis tecnològics caldran persones formades i amb valors que sàpiguen treballar i adaptar-se a aquesta nova realitat.

La vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, ha felicitat tots els participants per la qualitat dels treballs i ha volgut reconèixer la tasca dels tutors, el suport de les famílies i també la implicació en els premis de les empreses que els patrocinen. Per a Mas, els treballs premiats "són un exemple de l'actitud curiosa per entendre el món i de l'esperit crític que fa falta a la societat per fer front als reptes que se'ns plantegen".

L'acte s'ha tancat amb la intervenció del regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, que ha qualificat d'"encoratjador" veure joves amb empenta com els guanyadors dels premis. Vila ha volgut posar en relleu el paper d'UManresa i de la Universitat a la ciutat, que ha definit com una "fàbrica de talent". Talent jove, que segons ha dit, és imprescindible per a la ciutat. Per això ha animat els joves a viure experiències d'aprenentatge fora de la ciutat, però els ha demanat que un cop formats, hi tornin.

Premis patrocinats per Denso, Occident i Control Sistemes

Tots els primers premis estan dotats amb 700 euros i els accèssits amb 300. En el cas dels treballs guanyadors, tots els centres reben també un ajut de 150 euros i els estudiants premiats poden accedir a la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen a UManresa. Els premis estan patrocinats per Denso Barcelona en el cas de la modalitat d'Economia i Empresa, Occident en el de Salut i Control Sistemes en la modalitat d'Educació.

Aquesta edició de la convocatòria dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat ha rebut un total de 88 treballs. D'aquests, 51 competien en la modalitat de Salut, 15 en la d'Economia i Empresa i 22 en la d'Educació.