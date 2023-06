Estàs cansat d'enfadar-te perquè tens les aixetes obstruïdes i sense pressió per culpa de l'acumulació de calç? No et preocupis, tenim la solució perfecta per a tu. En lloc de recórrer a costosos productes industrials, et presentem uns trucs casolans que et permetran netejar la calç de les aixetes de manera efectiva, estalviant temps i diners.

La calç és un problema comú a moltes llars, ja que l'aigua potable conté minerals com el calci i el magnesi, els quals amb el temps s'acumulen a les aixetes i provoquen obstruccions. A més a més, la calç pot provocar sequedat a la pell i als cabells. Per això és important netejar les aixetes regularment, per tal de mantenir-les en perfectes condicions. Trucs casolans per eliminar la calç de les aixetes de forma ràpida i econòmica Un dels remeis casolans més eficaços per eliminar la calç de les aixetes és el vinagre. Aquest producte el podem trobar a qualsevol casa i resulta molt efectiu i econòmic. Segueix aquests senzills passos per netejar les teves aixetes: Desenrosca el filtre de l'aixeta i retira'l de l'embellidor. Submergeix el filtre amb vinagre de vi o de poma durant unes hores. Si la calç està molt acumulada, deixa-ho reposar durant tota la nit. Esbandeix bé el filtre i torna a col·locar-lo a l'aixeta. Notaràs com la calç desapareix i la brillantor natural es restableix. A més del vinagre, hi ha altres productes casolans que també són efectius per eliminar la calç de les aixetes: Llimona : Frega mitja llimona per les zones afectades , prestant especial atenció a les àrees amb més acumulació de calç . Veuràs com la calç desapareix i la brillantor torna a la teva aixeta.

: Frega mitja llimona per les , prestant especial atenció a les . Veuràs com Vinagre blanc i bicarbonat de sodi: Barreja un terç d'una tassa de bicarbonat i una tassa de vinagre en un recipient. Aquesta poderosa combinació elimina les taques de calç i la tosca de manera efectiva. Aplica la barreja a l'aixeta i deixa-la actuar durant almenys quatre hores, o fins i tot, durant tota la nit. No cal fregar, l'efecte s'aconsegueix deixant que els ingredients actuïn per si sols. Sal gruixuda i vinagre blanc: Per potenciar l'efecte de la sal, barreja-la amb vinagre blanc i crea una pasta. Aplica la pasta a la superfície de l'aixeta i deixa-la reposar durant uns deu minuts. Esbandeix amb aigua tèbia i seca amb un drap net. Aquests trucs casolans t'ajudaran a mantenir les teves aixetes lliures de calç d'una forma ràpida i econòmica. Recorda fer aquesta neteja cada 15 dies, aproximadament, per mantenir les aixetes en perfecte estat i gaudir d'un flux d'aigua constant i sense obstruccions. Digues adeu als problemes de calç a les teves aixetes d'una vegada per totes!