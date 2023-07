Parlem d'un problema molt comú: el de les sabates massa estretes o massa dures. Els trucs de l'assecador de cabell i del congelador serveixen per estirar botes, sabatilles i calçat divers, però nosaltres hem trobat un truc amb dos aliments que tenim a l'abast i et podrien resultar molt eficaços. Vegem quins són i com utilitzar-los de forma correcta per no fer malbé les sabates.

Quan no utilitzis assecadors de cabell i congeladors per a les sabates estretes

Molts de nosaltres utilitzem un assecador de cabells per afluixar les sabates estretes. És un truc que funciona. Però no sempre. La calor de l'assecador només té efecte si les sabates són de cuir o de camussa. Per a altres materials hi ha productes molt més eficaços.

El mateix passa amb el congelador. Les nostres àvies ens van ensenyar a omplir una bossa amb aigua, posar-la a la sabata i col·locar-la al congelador durant unes hores. Podem provar aquest remei per a les sabatilles esportives o de lona. No obstant això, si ho fem servir per a teixits més delicats, correm el risc d'arruïnar-los irremeiablement.

Usar una patata per estirar les sabates

Menys "perillós" per a les sabates i més fàcil de posar en pràctica és el truc de la patata. Agafa una patata gran, treu-li la pell, eixuga-la i posa-la dins la sabata. Deixeu-ho reposar durant 10-12 hores i després retireu-ho. La sabata ha de prendre la talla desitjada. Si continuen ajustades, repeteix el procés l'endemà.

Acabes de comprar per Internet les botes dels teus somnis o unes sabatilles vintage, però per desgràcia, t'has adonat que t'estan massa estretes? No et preocupis. Obre el rebost i busca grans de blat.

Agafa'n un grapat i posa'ls en un got d'aigua. Immediatament després, omple la sabatilla amb els grans i deixa que el blat actuï en una zona ombrejada de la casa. La humitat engrandirà els grans i, en conseqüència, la sabata. Posa't les sabates quan encara estiguin humides per desemmotllar-les. Ara ja les pots assecar tranquil·lament. Això funciona per a tots els teixits, excepte l'ant.