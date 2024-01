L'estalvi és un precepte que s'ha popularitzat. Així doncs, anar a la feina, per exemple i portar el nostre termo, és molt normal. En ell, podem portar aigua, té, cafè, etc. La veritat que aquest estri és molt eficient i a més, contribuïm amb el medi ambient, evitant ampolles de plàstic o gots de paper. Però, per què hi ha gent que no els fa servir? Perquè netejar-los pot ser una mica complicat. Però no et preocupis, avui et deixem el remei per acabar amb aquest problema; continua llegint.

Un termo d'aigua és un dispositiu utilitzat per mantenir la temperatura de l'aigua calenta o freda durant un període prolongat de temps. Aquests termos estan dissenyats per ser portàtils, cosa que els fa ideals per al seu ús en activitats a l'aire lliure, viatges, oficines, llars i qualsevol lloc on es necessiti aigua calenta o freda. Els termos d'aigua estan fets de diferents materials, els més comuns són l'acer inoxidable, el plàstic i el vidre. L'acer inoxidable és el més resistent i durador, mentre que el vidre és més fràgil, però ofereix una experiència de sabor més neta. El plàstic, per altra banda, és lleuger i fàcil de transportar, però no manté durant tant de temps la temperatura, com els altres materials. Un dels principals avantatges dels termos d'aigua és que mantenen la temperatura d'aquesta durant un període prolongat de temps. La majoria dels termos poden mantenir l'aigua calenta durant almenys sis hores i freda durant almenys dotze. A més, alguns models estan equipats amb característiques addicionals com ara filtres d'aigua, infusors de te i compartiments d'emmagatzematge per a aliments. Populars Els termos d'aigua són populars entre les persones que gaudeixen d'activitats a l'aire lliure com acampar, fer senderisme i viatjar. Aquests termos són una excel·lent manera de mantenir l'aigua calenta o freda mentre s'està lluny de casa. També són populars entre les persones que treballen a oficines i desitgen tenir aigua calenta o freda disponible durant tot el dia. El truc per deixar el termo netíssim Doncs per netejar-los i que quedin com a nous, el millor és posar arròs al seu interior. A més, has de posar-hi una mica d'aigua i sabó per rentar els plats. Cal agitar de forma enèrgica el termo perquè l'arròs arrossegui la brutícia. Després haurem d'esbandir bé el termo i deixar-lo assecar a l'aire lliure.