Endolceix el teu casament

Les postres del casament, igual que amb la resta d’elements de les noces, ha evolucionat considerablement al llarg del temps. Els tradicionals pastissos de casament han donat pas a una gran varietat d’opcions innovadores i personalitzades, reflectint el gust i l’estil de la parella. Les tendències actuals inclouen des de pastissos tradicionals fins a taules de dolços i pastissos artesanals amb decoracions detallades.

Els naked cakes tornen amb força en 2024. La seva principal característica d’aquests pastissos nus és que deixen el seu interior a la vista. Les opcions quant a farciments són variades. Entre les més habituals destaquen la crema batuda i la crema de formatge mascarpone. Tot és qüestió de gustos. La decoració d’aquests pastissos de noces estarà directament relacionada amb l’estil de les noces triat. Els ingredients decoratius més destacats són les fruites fresques, senceres o trossejades, les flors naturals o comestibles o la xocolata.

Els pastissos amb efecte marbre són ideals per a les parelles que busquen unes postres originals i sofisticat. D’altra banda, el pastís de tipus aquarel·la ha guanyat adeptes per la seva aparença, ja que, utilitzant colors suaus, barreja tons i provoca la sensació de lleugeresa. Una altra opció és tenir un pastís amb formes geomètriques, ja siguin rectangles, cercles, triangles... Poden estar en els detalls o fins i tot en les mateixes parts del pastís, que poden ser quadrades, per exemple.

Per als més clàssics, la millor opció és el fondant en blanc, el pastís de tota la vida que pot anar amb algun detall o algun color que destaqui sobre el blanc. A més, es pot innovar en els sabors del farciment mantenint l’aspecte minimalista extern. Les postres nupcials ja no són només un dolç final, sinó una part integral de la celebració.