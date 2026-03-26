Món Sant Benet: imagina el teu casament i nosaltres el fem realitat
Un espai idíl·lic per crear el casament que sempre has imaginat, amb cerimònies i banquets a mida en un entorn natural privilegiat i espais històrics que s’adapten tant a celebracions íntimes com a grans festes
Regió7
Cada casament és una història única i irrepetible. Cada parella imagina el seu gran dia d’una manera diferent: alguns somien amb una cerimònia a l’aire lliure, envoltats de natura i llum; d’altres prefereixen l’elegància d’un banquet majestuós en un espai carregat d’història. Hi ha qui aposta per una cerimònia laica i qui no s’imagina el seu casament sense una església preciosa i mil·lenària. Alguns prefereixen una celebració íntima i minimalista amb els més propers, mentre que d’altres somien amb una gran festa plena d’emocions compartides amb amics i familiars.
A Món Sant Benet, cada celebració és única. L’equip treballa per adaptar-se a la visió de cada parella i crear un casament totalment personalitzat, cuidant cada detall perquè reflecteixi la seva personalitat i essència. Perquè quan cada mirada és diferent, cada casament també ho ha de ser. Només necessiten saber com t’imagines el teu.
Natura i patrimoni històric en perfecta harmonia
Situat en un entorn privilegiat, un autèntic oasi de natura ben connectat amb el territori, Món Sant Benet ofereix un escenari excepcional per celebrar moments inoblidables.
Els seus espais combinen el caràcter i la màgia del monestir medieval del segle X amb sales modernes i versàtils equipades amb les darreres tecnologies. A més, el complex disposa d’espais exteriors plens d’encant: cerimònies al Jardí de l’Absis, celebracions envoltades de natura al bosc de Casa l’Amo o banquets a la plaça amb la silueta imponent del campanar com a teló de fons.
La proposta gastronòmica és un altre dels grans protagonistes. A Món Sant Benet aposten pel producte local i de temporada, fusionant tradició i creativitat per oferir una experiència culinària memorable. A més, hi ha l’opció de gaudir d’un àpat amb estrella Michelin gràcies al restaurant L’Ó, situat dins del mateix recinte.
El complex també compta amb l’Hotel Món 4*s, que permet a la parella i als convidats allotjar-se al mateix espai i gaudir d’una experiència completa: despertar-se envoltats de natura i amb unes vistes privilegiades al monestir.
El teu gran dia, una il·lusió compartida
A Món Sant Benet (www.monsantbenet.com) s'impliquen al màxim perquè cada casament sigui tan especial com sempre l’has imaginat. Un equip de professionals dedicats i apassionats us acompanyarà en tot moment, cuidant cada detall perquè tot sigui perfecte. T’oferiran assessorament, idees i experiència perquè tu només t’hagis d’ocupar d’una cosa: viure i gaudir intensament del teu gran dia.
Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, és un projecte cultural, turístic i de lleure de gran singularitat impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, que reinverteix tots els seus ingressos en projectes socials.
