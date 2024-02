Sabies que segons el que mengis el teu estat d'ànim pot variar? Estar content o trist no només depèn de les circumstàncies. Moltes vegades, està relacionat amb el que mengem o amb els hàbits rutinaris: esport, estrès, sol, socialització, etcètera. Factors n'hi ha un munt, però avui ens centrarem en l'alimentació. T'explicarem com augmentar la teva positivitat amb aquesta fruita tan consumida i amb molts beneficis i a més, descobriràs que és perfecte per acabar amb els problemes de ventre.

Quan estem batallant amb alts nivells d'estrès, ansietat o depressió solem recórrer a aliments que per una estona ens reconforten: gelat, pizza, hamburgueses, llaminadures... Però en realitat aquests aliments carregats de sucre i amb un alt contingut en greixos, per reconfortants que semblin, són els que menys beneficien la nostra salut mental.

Per això, sempre és millor apostar per aliments com fruites, vegetals, peix, ou, nous, llavors, llegums o aliments fermentats com el iogurt.

Relació alimentació – salut mental

La relació entre l'alimentació i el nostre estat d'ànim l'estudia la psiquiatria nutricional. La idea que menjar certs aliments promou la salut cerebral és relativament nova, ja que històricament el que s'ha estudiat és la relació de l'alimentació amb la salut física. Al llarg dels anys, però, un creixent grup d'investigadors ha brindat pistes interessants sobre les maneres en què els aliments podrien afectar els nostres estats d'ànim. Per exemple, una dieta saludable fomenta la salut de l'intestí, que es comunica amb el cervell a través del qual es coneix com l'eix intestí-cervell.

La fruita que ens fa 'feliços'

D'entre tots els aliments que podem menjar per millorar el nostre estat d'ànim, hi ha una fruita que destaca per sobre de totes i la relació de la qual amb la salut mental ha estat descoberta recentment per científics de la Universitat de Cambridge.

En aquest estudi s'estableix la relació directa entre els aliments rics en vitamina C i l'estat d'ànim. Per a la investigació es va utilitzar el kiwi (dos al dia) en diversos subjectes, mentre que en altres placebos o pastilles de vitamina C (250 mg al dia).

Els resultats d'aquesta prova han estat sorprenents: els qui van prendre pastilles de vitamina C es van començar a trobar millor al cap de dues setmanes (millor qualitat del son, més feliços, més vitalitat...), mentre que els que van menjar dos kiwis al dia van reportar aquests resultats en només 4 dies, aconseguint tota la seva esplendor entre els 14 i 16 dies.

Els efectes de menjar kiwi

Aquest estudi revela els efectes generals del consum de kiwi sobre la vitalitat i l'estat d'ànim, que van ser més forts que els que prenen vitamina C directament.

Un altre estudi que va dur a terme el Departament de Nutrició de la Facultat de Farmàcia de la Complutense de Madrid, explica que els kiwis, tant la varietat verda (Green®) (Actinidia deliciosa) com la de color groc (Sungold®) (A. chinensis), destaquen entre les fruites de consum habitual per la composició nutricional.

Són excepcionalment rics en vitamina C: els kiwis verds dupliquen la quantitat que tenen les maduixes o taronges, i el kiwi de color groc, fins i tot, la triplica. A més, els kiwis tenen un elevat contingut en vitamines E, K, folats, carotenoides, potassi, fibra i altres fitoquímics, que proporcionen no només beneficis nutricionals, sinó també sanitaris.

El consum regular de kiwi en el context d'una dieta equilibrada té efectes beneficiosos sobre la funció immunitària i la defensa antioxidant; en la funció gastrointestinal, millorant la digestió proteica i el restrenyiment; i en el tracte respiratori superior, ajudant en la prevenció d'infeccions i millorant-ne la simptomatologia. Per acabar, el consum habitual de kiwi s'ha associat a millores de l'estat d'ànim. La majoria d'aquests beneficis poden ser deguts a l'elevat contingut de vitamina C del kiwi, però també als altres nutrients i fitoquímics que actuen de forma sinèrgica a la matriu alimentària. Els resultats dels estudis realitzats fins ara suggereixen que el consum diari de kiwi pot ser una estratègia efectiva per a la promoció de la salut i la prevenció de nombroses malalties.