El superaliment que t'ajudarà a combatre l'estrès i l'insomni

Tenir una bona alimentació és un dels propòsits més demanats i, és que, si mengem bé, el nostre cos ho agrairà. De vegades podem patir problemes d'insomni i no és gens estrany, ja que les jornades diàries solen estar carregades de molt d'estrès. Aquest és un dels molts problemes que pot solucionar mantenir una dieta sana, variada i equilibrada. Així doncs, avui us venim a explicar tots els beneficis que té la civada. Aquest superaliment que ja fa anys que s'utilitza dins moltes dietes espanyoles.

La civada

Aquest superaliment té un gran efecte saciant, el que el fa indispensable per a persones que busquen perdre pes. A més, té un alt contingut en fibra, ajudant a regular el nostre sistema digestiu. I per si això no fos suficient, ens ajudarà a reduir el colesterol "dolent".

Però, creus que aquests són els únics beneficis de la civada? Te'n descobrim de nou, gràcies a Satislent.

A l'esmorzar, amb iogurt, amb soja, en forma de batuts fets amb el teu robot de cuina, com a condiment d'amanides o per elaborar galetes. La civada s'"ha colat" als menús del nostre dia a dia. I no és estrany perquè se l'ha catalogat com un dels superaliments. És saciant, preveu el colesterol i és perfecta per al trànsit intestinal. Tot i això... Coneixies aquests usos i efectes?

Beneficis d'aquest superaliment

Cuida el cor i el cervell. Segur que molts no saben que la civada és perfecta per al cor en general i, a més, per al cervell. Això és degut a la gran quantitat d'àcid linoleic, omega-3 i greixos insaturats que conté.

Segur que molts no saben que la civada és perfecta per al cor en general i, a més, per al cervell. Això és degut a la Per a la pell, en màscares casolanes. Un dels usos més efectius, i desconeguts, de la civada és a la pell. És perfecta per cuidar-la. Per exemple, la farina de civada té propietats exfoliants i és molt efectiva a l'hora d'eliminar les cèl·lules mortes de la pell . A més, és recomanable per a tota mena de pells.

Un dels usos més efectius, i desconeguts, de la civada és a la pell. És perfecta per cuidar-la. Per exemple, . A més, és recomanable per a tota mena de pells. I, per si no n'hi hagués prou, té propietats antiinflamatòries. Amb civada i amb ingredients fàcils de trobar com la mel, és possible elaborar mascaretes casolanes molt efectives.

Amb civada i amb ingredients fàcils de trobar com la mel, Equilibra el funcionament del sistema nerviós. D'altra banda, cal assenyalar que la civada és rica en vitamines i minerals, entre d'altres del complex B. Per aquest motiu, ajuda a desenvolupar, mantenir i equilibrar el funcionament del sistema nerviós.

D'altra banda, cal assenyalar que la civada és rica en vitamines i minerals, entre d'altres del complex B. Per aquest motiu, ajuda a desenvolupar, mantenir i equilibrar el funcionament del sistema nerviós. Tranquil·litzant i sedant. La civada conté allò que s'anomena "avenina", que actua contra el nerviosisme. Així que és perfecta contra l'insomni o l'estrès per les seves propietats tranquil·litzants i sedants. Aquesta propietat és, sens dubte, una de les més desconegudes de la civada.

Finalment, un aspecte que cal tenir en compte tal com s'ha publicat en fòrums especialitzats és el tema dels “antinutrients”. Són unes substàncies que cal desactivar perquè no interfereixin en l'assimilació dels nutrients. En aquest punt, una cosa que es desconeix en referència a la civada és que convé remullar-la per consumir-la. D'aquesta manera, es desactiven els anomenats “antinutrients”.