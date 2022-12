Aquest Nadal, et desitjo que triïs la teva aventura és el lema de la campanya d’enguany per promoure les joguines sense gènere. Es tracta d’una acció impulsada per l’àrea de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona que pretén donar continuïtat a la campanya iniciada l’any passat durant el període nadalenc per divulgar la importància que cada infant pugui tenir experiències de joc diverses promovent la imaginació, la creativitat i la fantasia per trencar amb el binarisme i construir imaginaris diferents. Tot i que el joc és present en el dia a dia dels infants, la campanya pren especial rellevància durant la celebració de les festes de Nadal, ja que és l’època de l’any en què augmenta la compra de joguines per a la mainada.