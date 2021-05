Eurovisió torna amb força aquest 2021 després d'haver estat cancel·lat pel coronavirus l'any passat. El festival se celebrarà a Rotterdam (Holanda) entre els dies 18 i 22 de maig a Ahoy Sorra i serà presencial. En total hi competiran 39 cançons, que s'han hagut de gravar per si algun dels cantants o grups no hi poden acudir per les restriccions o perquè han de guardar quarantena. Aquestes són les nostres cinc favorites.