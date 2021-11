Les xarxes socials han propiciat l’aparició de noves formes de comunicar. A través d’aplicacions com Youtube, Twitch, Instagram i TikTok, alguns usuaris han trobat la fórmula per connectar amb centenars de milers (i en alguns casos milions) de seguidors amb qui comparteixen el seu dia a dia, interessos o inquietuds. Un d’aquests casos és el de la tiktoker manresana Nadine Romero (@nadineromero3), exemple de com amb gràcia i talent una persona es pot convertir en referent.