La Rosario es va acomiadar del seu pare, Pedro Pérez Vengut, quan tenia 10 anys. Comandant de l'exèrcit republicà, va haver de fugir de Manresa i viure a l'exili, on va morir l'any 1954. No el va tornar a veure mai més i sempre l'ha trobat a faltar. Però als 88 anys, viu un somni fet realitat: ha recuperat les cendres del seu pare. Ha estat possible gràcies a l'associació Memòria i Història de Manresa, que va trobar documentació que situava la mort del comandant a Pamiers, a França. La filla de la Rosario no ho va dubtar i se'n va anar fins allà. "Vaig trobar la seva tomba amagada entre heures", explica. Van exhumar i incinerar les restes, que ara estan a Manresa, a casa la Rosario. "Ja puc morir tranquil·la, ho tinc tot", assegura.