L'euríbor s'ha disparat en pocs mesos i per a les persones que tenen una hipoteca variable, per exemple de 100.000 euros, això vol dir haver de fer front a partir de la revisió d'una quota d'uns 80 euros més al mes (uns mil a l'any). Hi ha per això cert nerviosisme i són moltes les famílies que es pregunten si han de canviar la seva hipoteca variable a una de fixa. Jordi Franch, professor d'ADE d'UManresa, respon a aquesta qüestió en aquest vídeo.