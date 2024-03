Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un clan familiar que traficava amb persones del Pakistan i les explotava laboralment en supermercats de tot el territori. Els sis arrestats, d'entre 30 i 40 anys, gestionaven supermercats a Igualada, Capellades i Santa Margarida de Montbui, entre d'altres municipis catalans. En tot el conjunt del país, l'operació ha permès alliberar 4 víctimes de tràfic d'éssers humans i 11 més per explotació laboral en 16 establiments. Els Mossos informen que a la Catalunya central s'han dut a terme inspeccions administratives a supermercats, però no hi ha hagut cap detenció.