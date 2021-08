Fogueres i Fogaines, Capgirells i Moixogants, a més a més dels Tabalers i tot el bestiari de Xàldiga tret del Bou de foc, han tornat aquest dissabte a fer esclatar Manresa.

Han representat l’espectacle «Foc a la covid» al camp de futbol de La Salle, muntatge que s’ha ideat per suplir el correfoc que l’any passat ja no es va poder fer i aquest tampoc a causa de la pandèmia. Enguany, però, la música del correfoc s'ha pogut tornar a escoltar.

L’espectacle s'ha concebut com un muntatge de llum i foc per on van anar desfilant cadascun dels elements de Xàldiga amb els tambors dels Tabalers de fons.