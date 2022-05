El passeig del Riu de Manresa ha guanyat un nou tram per passejar-hi més amable i accessible. Es tracta del que hi ha entre el pont de Sant Francesc i la plaça del Mil·lenari on, després de dos mesos d’obres, s’ha donat per acabat el gros de l’actuació. Hi destaca la nova vorera de 3,20 metres, que ja no està trinxada i a on els cotxes aparquen al costat de la calçada, com és lògic, mentre que fins ara havien de passar per damunt de l’espai per als vianants. Per això estava tan malmesa. Al llarg del recorregut s’hi han instal·lat dos bancs de fusta.