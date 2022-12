Wolfgang Amadeus Mozart ha mort. La seva última acció conscient al seu llit de mort va ser compondre el moviment Lacrimosa del seu Opus Requiem. Vostè, com un dels seus patrocinadors, es reunirà amb la vídua per participar per darrera vegada en el finançament de les obres del geni austríac. A més, recordaràs i tornaràs a explicar tots els teus records al costat de Mozart per tal d'assegurar-te que et retrata sota la millor llum a l'hora d'escriure les seves memòries per entrar a la història com el mecenes més important de Mozart.

A Lacrimosa, els intèrprets prenen els papers de mecenes del difunt músic, contribuint amb els seus fons a les obres del compositor per darrera vegada. Durant el joc, jugues en dues línies de temps diferents: el present i el passat. En el present, encarregues les parts que falten del Rèquiem a altres compositors per tal de completar-lo. A l'hora de desenvolupar esdeveniments passats, el joc es desenvolupa en cinc èpoques en què contribueixes comprant noves composicions del compositor per vendre-les o exposar-les, l'acompanyes en els diferents viatges per les principals corts i teatres d'Europa i aplegues els recursos que necessites per donar suport al músic durant la seva carrera. Durant el joc, jugues a cartes d'una mà limitada que milloraràs a mesura que avança el joc. Aquestes cartes es poden jugar com a accions o com a generadors de recursos, i els jugadors han d'optimitzar els seus recursos i finances per donar suport a la seva millor versió de la història i la seva relació amb Mozart.