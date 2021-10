A Regió7 et llancem una pregunta: Saps si pots aparcar en doble fila? Per ajudar a aclarir dubtes hem preparat en col·laboració amb la Policia Local de Manresa i el Montepio una sèrie de vídeos de publicació quinzenal on resolem aquests i altres dubtes. Jordi Mora, cap de la Policia Local de Manresa, t'explicarà en aquest vídeo si pots o no aparcar en doble fila.