Igualada acull les finals de diferents esports escolars del país

El recinte esportiu de les Comes d'Igualada acollirà les Finals Nacionals d'esports escolar, en les especialitats de gimnàstica rítmica, de relleus de natació i bàsquet. Els dos primers caps de setmana de juny, mig centenar d’esportistes d’arreu del territori català es desplaçaran, junt amb les seves famílies, per competir a les finals 2023-2034. La presentació d'aquestes finals va tenir lloc a l’Ajuntament d’Igualada amb la presència de Jaume Domingo, president de la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), Josep March, representant territorial de l'Esport de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, i la presidenta del Consell Esportiu de l’Anoia i regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa.

Les finals que s'organitzaran seran els dies 1, 2 i 15 i 16 de juny. El primer dia serà el torn de la gimnàstica rítmica (nivell B individuals i conjunt), i durant tot el cap de setmana es disputaran les competicions individuals i de relleus de natació. La darrera Final Nacional que acollirà Igualada, el segon cap de setmana de juny, comptarà amb la participació dels equips benjamí i aleví de bàsquet d’arreu de Catalunya.

Patrícia Illa, regidora d’Esports d’Igualada ha destacat aquesta competició “que situa novament Igualada al centre de l’esport de país donant visibilitat i ressò a diferents disciplines i a totes les categories” Jaume Domingo ha felicitat el Consell Esportiu de l’Anoia per la implicació en els actes i els programes de la UCEC, així com els propis i la capacitat d’organització i lideratge: "les finals dels jocs tindran repartits per tot Catalunya entre vuit mil i nou mil esportistes, i amb una particularitat molt especial com és que hi haurà representants de totes les comarques del país. Una prova clara de la força que tenim els Consells Esportius al territori i de la nostra vocació per l'esport escolar i popular que ha de garantir la pràctica esportiva de tothom".