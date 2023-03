«Per treure’ns les putes oposicions hem de tenir el puto C1 de català (...) Que se’l tregui la meva mare». Aquesta és la queixa que la infermera gaditana Begoña Suárez, original de Cadis, però que treballa a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ha compartit en un vídeo amb els seus seguidors de TikTok. Les seves paraules s’han fet virals, l’allau de crítiques és considerable i la polèmica al voltant la política lingüística s’ha tornat a encendre. L'Hospital Vall d'Hebron i Salut ja han anunciat una investigació sobre l’assumpte. «No podem tolerar que dins de les nostres instal·lacions, en horari laboral i amb l’uniforme de la institució es facin vídeos que no tenen res a veure amb l’activitat assistencial», ha dit un portaveu del centre mèdic més gran de Catalunya. La mateixa infermera ja havia aixecat polseguera per unes crítiques al gallec.

Suárez va publicar el polèmic vídeo a TikTok, però el clip ja ha arribat a altres xarxes socials com Twitter, on acumula més de 2 milions de visualitzacions. En el vídeo apareix juntament amb dues infermeres vestides amb l'uniforme blanc de l'Hospital Vall d'Hebron. La jove, natural de Cadis, explica que estan treballant a l'hospital barceloní i que els han animat a presentar-se a les oposicions per obtenir plaça fixa. "Per treure'ns les putes oposicions hem de tenir el puto C1 de català (certificat bàsic de coneixement de la llengua catalana). Doncs resulta que es traurà el nivell C1 de català la meva mare perquè jo no em trauré el C1 de català", exclama la gaditana.

Bon dia, @salutcat, veieu normal que hi hagi personal sanitari dedicant-se a ridiculitzar i menysprear la llengua pròpia de Catalunya treballant a hospitals catalans? Com ajudaran un pacient que només parli català si no poden entendre quins símptomes té? pic.twitter.com/8OiWHqRCij — Àlex (@alexsnclmnt) 2 de marzo de 2023

Salut obre un expedient

«Declaracions com aquestes són intolerables en una servidora pública. Des del centre fins al departament arribarem fins al fons de la qüestió. Obrim un expedient. El sistema sanitari ha de garantir l’atenció en la llengua pròpia de Catalunya, en això treballem cada dia», ha afirmat el conseller de Salut, Manel Balcells, al seu compte de Twitter, on el vídeo s'ha fet viral i és 'trending topic' a Espanya a les xarxes socials.

El conseller ha assegurat que "Vall d'Hebron investigarà la infermera que s'ha gravat a l'hospital criticant que es demani el nivell C-1 de català a les oposicions". "Exemple de bones pràctiques dels nostres professionals són els que, vinguin d'on vinguin, tenen interès i es formen per aprendre, conèixer i parlar el català. Aquests són la majoria i els volem posar en valor", ha afegit el responsable del Departament de Salut. Balcells també ha recordat que "el sistema de salut ofereix formació gratuïta en català per als seus professionals, perquè l'objectiu final és sempre el benestar del ciutadà i garantir els drets dels pacients. Comprendre el pacient és clau per a la seva seguretat".

Les piulades del conseller han estat repiulades pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El sistema de salut ofereix formació gratuita en català pels seus professionals perquè l’objectiu final és sempre el benestar del ciutadà i garantir els drets dels pacients. Comprendre el pacient és clau per la seva seguretat. — Manel Balcells (@manelbalcells) 2 de marzo de 2023

«Hi ha un lingüicidi en marxa»

Entre els que han reaccionat a la gravació hi ha l’expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, que ha comentat en el seu compte de Twitter que «l’odi a la llengua catalana és una constant entre molts espanyols». «Alguns (jutges, policies, funcionaris) militen en la catalanofòbia i es protegeixen entre si. Ens ofenen, ens insulten i els paguem el sou. Hi ha un lingüicidi en marxa. Espero que Salut actuï immediatament», ha afegit el dirigent independentista.

L’odi a la llengua catalana és una constant entre molts espanyols. Alguns (jutges, policies, funcionaris) militen en la catalanofònia i es protegeixen entre ells. Ens ofenen, ens insulten i els paguem el sou.

Hi ha un lingüicidi en marxa.

Espero que @salutcat actuï immediatament. https://t.co/QQuv9JD2dL — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de marzo de 2023

L’escriptor Quim Monzó ha donat les «gràcies», irònicament a la Vall d’Hebron, a l’Institut Català de la Salut i al Departament de Salut de la Generalitat pel vídeo. L’actor Carlos Cuevas ha comentat: «estava intentant escriure un tuit seriós sobre el respecte a les llengües, però només em surten insults».

Estava intentant escriure un tuit seriós sobre el respecte a les llengües i tal però només em surten insults. https://t.co/A2t6ggF0qW — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) 2 de marzo de 2023

La infermera ja havia pujat vídeos contra el gallec

No és la primera vegada que Begoña Suárez carrega contra l’ús d’una llengua en una comunitat autònoma. Així es mostra en el perfil de Nee Smile, on apareix republicat un clip original de la mateixa infermera: «Quan vius a Galícia, preguntes en castellà i et responen en gallec», escrivia Suárez com a descripció del TikTok.