La Policia Local de Moià ha reiniciat des d’aquesta setmana el control de la zona blava del municipi, que és gratuïta però amb temps limitat, per incentivar una rotació de l’aparcament que ja era l’objectiu inicial d’aquest sistema (implantat des de fa anys) però que l’Ajuntament admet que no es produïa, bàsicament per la falta d’efectius d’agents que ha tingut durant aquests anys.

Aquesta és una primera mesura per combatre un problema endèmic al nucli urbà de la capital moianesa, el de l’aparcament, i en especial a l’àrea del nucli antic, que és on estan implantades aquestes zones blaves i on hi ha molts carrers que, per les seves dimensions, no admeten l’estacionament.

La zona blava moianesa limita el temps d’aturada a només una hora, regulació que és vigent de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda, i també els diumenges i festius (dies en què Moià incrementa població) al matí.

L’usuari està obligat a deixar anotat al seu vehicle (amb un rellotge o amb un paper) l’hora d’arribada i a no superar aquesta hora límit. Si s’incompleix un dels dos requisits pot ser objecte de sanció.

Aquesta mesura de reactivació del control de la zona blava arriba, a més, després que s’hagi conegut que una sentència judicial ha obligat l’Ajuntament deixar lliure un solar que tenia llogat -perquè ha considerat extingit el contracte amb la propietat- que en els darrers 13 anys s’havia destinat a aparcament. Aquest terreny està situat al carrer Santa Magdalena, darrere del CAP i en ple nucli antic, i disposava d’una trentena de places d’aparcament.

En el darrer ple municipal de l’Ajuntament, en què es va posar sobre la taula aquesta sentència i la seva repercussió, el grup municipal de Junts va exposar que el fet que s’hagi de deixar el solar els preocupava per l’impacte que tindria en la manca d’aparcament. Ja llavors, l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, explicar que ja s’estaven mirant actuacions alternatives, com per exemple «fer una gestió més exhaustiva de les zones blaves perquè ens generi més mobilitat». I va admetre que fins ara «hi ha molt poca rotació, és la realitat, i l’hem de fomentar». Per aconseguir-ho, la Policia Local ha reactivat aquest control perquè els usuaris facin un ús correcte de les places de zona blava, de manera que no es faci servir d’aparcament permanent i generi places constantment.

Tot plegat mentre, en paral·lel, el consistori està enllestint un projecte per poder fer les adequacions que falten al pàrquing que hi ha construït des de fa més d’una dècada sota la plaça del CAP, però que la crisi econòmica i el deute de l’Ajuntament va fer que quedés per acabar. L’Ajuntament ja fa temps que treballa en aquest projecte, que quan es pugui executar ha de permetre obrir al públic dues de les tres plantes que en formen part.

A banda de les obres que s’hi han de fer, com per exemple habilitar l’ascensor per accedir-hi, el consistori també ha de determinar de quina manera posa en servei aquest aparcament, ja sigui amb una gestió directa o una concessió.