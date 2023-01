Tensions amb les asseguradores i la manca d’ajuts frustren la recuperació de River Park

Ja han passat sis mesos del fatídic incendi que va cremar 1.750 hectàrees al Bages, i amb prou feines es veuen brots verds ni en el bosc calcinat ni en la situació particular de les famílies afectades. Des d’aleshores, a la urbanització de River Park del Pont de Vilomara, la més perjudicada pels focs, pràcticament no ha canviat res i la frustració creix per la mala maror que hi ha amb les asseguradores, i perquè els ajuts promesos encara no arriben.

En aquesta urbanització el foc va destruir completament 19 habitatges i en va afectar parcialment algunes desenes més. A hores d’ara, s’ha enderrocat una casa, i algunes famílies han començat a fer algunes reparacions, «però la majoria estan igual que al juliol» i cap d’aquestes 19 famílies encara no ha pogut tornar a casa, explica el president de l’Associació de Veïns de River Park, Jaume Almirall. Que hagin fet o no alguna cosa, en part «depèn de l’economia de cadascú, perquè mentre hi ha qui s’ha començat a moure gastant diners, altres no poden fer res fins que no els paguin».

Almirall diu que el gran problema són les desavinences que hi ha amb les asseguradores. I és que, si bé ja s’han fet tots els peritatges, en molts casos no hi ha acord «perquè el que ofereixen és gairebé un delicte i no es pot acceptar». Sosté que en general «les afectacions es valoren molt més a la baixa del que correspondria», i això impedeix poder afrontar les obres com caldria. «Les companyies saben que hi ha famílies que no es poden gastar diners amb advocats i assessorament, i esperen que es cansin i acabin acceptant les propostes que els fan». Però mentrestant «com que no cobren, no poden començar a fer res. Juguen amb la falta d’informació i amb el desgast», lamenta.

En el seu cas, ha cobrat poc més de 30.000 euros per afrontar les reparacions dels danys ocasionats pel foc a l’exterior de casa seva. Calcula que arreglar-ho tot costarà uns 70.000 euros, el doble del que li donen. Aquesta diferència, amb què diu que també es troben altres famílies, l’atribueix a un recàlcul que diu que fan les companyies sobre el valor total de la finca i que perjudica els assegurats. Explica que ell mateix s’hi ha trobat, després que el pèrit li ha revaloritzat la finca respecte el que consta en el contracte inicial, per la qual cosa «representa que pago menys del que pertocaria i, per tant, la cobertura que em donen també és menor».

Pendents de subvencions

Més enllà de poder anar tancant acords amb les assegurances, les famílies afectades també estan pendents dels ajuts que puguin rebre de l’administració pública.

A mitjan desembre el Ministeri de Política Territorial va resoldre el conveni amb la Generalitat per a la concessió dels ajuts corresponents a la declaració de zona catastròfica pels incendis del Bages que van afectar els municipis del Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Mura, i que pugen a un total de 79.990 euros. D’això ja fa un mes, però cal esperar que la transferència a la Generalitat surti publicada al DOGC per poder obrir la convocatòria, explica l’alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs. Són uns ajuts que beneficiaran directament famílies afectades pels incendis, «però a hores d’ara encara no sabem res», diu l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, i això vol dir que no es coneix quant pertocarà a cada municipi, ni els criteris que se seguiran per al repartiment.

Les famílies més afectades també s’han pogut acollir a uns ajuts directes aprovats a través d’un Reial Decret, i hi ha pendent una nova línia de subvencions per part del departament de Presidència de la Generalitat. En aquest cas, però, els beneficiaris no seran directament els afectats sinó els ajuntaments, i en aquests moments «tampoc sabem de quant serà ni quan arribarà», apunten des de les dues alcaldies.

Mentrestant, es mantenen algunes de les mesures que els ajuntaments han impulsat per ajudar els afectats. Al Pont, per exemple, s’ha prorrogat la gratuïtat del permís d’obres tant per a reparacions com per a la construcció (o enderroc) d’habitatges malmesos pel foc.

Múltiples reparacions

Tant a River Park com a les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, que són les urbanitzacions perjudicades pels incendis, es van haver de fer reparacions d’urgència i restitucions d’elements de la via pública malmesos. Són tasques que van des del restabliment de serveis bàsics, fins a refer mobiliari urbà o posar contenidors per a la recollida de material cremat. En el cas de Sant Fruitós això ha suposat uns 200.000 euros a l’Ajuntament, que pràcticament ha cobert amb un ajut de la Diputació. El Pont ha rebut 30.000 euros per al mateix concepte.

Es restaurarà el bosc

La Diputació de Barcelona preveu posar properament en marxa un pla d’actuacions que ha enllestit aquest desembre per a la recuperació del bosc cremat aquest estiu al Bages, i per al qual ha pressupostat prop de 2 milions d’euros per al 2023.

El desenvolupament del pla implica els propietaris de finques forestals privades, com ara l’Associació de Propietaris de les Valls del Montcau, amb qui ja s’han iniciat els tràmits per obtenir els permisos pertinents i poder començar a actuar tan aviat com sigui possible.

Entre les tasques previstes hi ha l’arranjament de camins, la tala d’arbres morts, accions per evitar les erosions del terreny, i també campanyes d’educació i conscienciació ciutadana i a les escoles sobre la prevenció d’incendis. Més a llarg termini aquest pla també preveu fer un seguiment de les actuacions realitzades.