Familiars, companys i amics han dit l'últim adéu al geòleg Daniel Álvarez, de 31 anys, estudiant de màster a la UPC i una de les tres víctimes mortals de l'accident de dijous passat a la mina de Súria. La cerimònia s'ha fet aquest dissabte a la tarda a la sala Montserrat de la funerària Àltima, a Manresa, la ciutat on vivia el jove. La sala que ha quedat petita per encabir a amics, companys d'universitat i treballadors de la mina. A dins s'hi han aplegat més de 150 persones, assegudes i dretes, i a fora, també hi havia un grup nombrós de persones.

Els familiars, en canvi, han hagut de seguir la cerimònia des del país d'origen de Daniel Álvarez, Colòmbia. Residents a la ciutat de Medellín, no han pogut viatjar per assistir al funeral i en representació de la família, Elisabeth, cosina de Daniel Álvarez, ha transmès tot l'acte per videoconferència a través del telèfon mòbil. Ha estat una cerimònia emotiva. El mossèn ha destacat la bondat, la simpatia, la força i l'entusiasme de Daniel Álvarez per aprendre i saber més d'allò que el fascinava: la geologia. La seva cosina Elisabeth també ha dedicat unes paraules d'homenatge a Daniel Álvarez i ha lloat la seva personalitat i a la seva manera de ser: "Era llum. Sempre tenia un sí per a tothom, mai un no. Era una persona que s'entregava amb allò què feia i a les persones a qui estimava i apreciava". Visiblement emocionada, Elisabeth ha donat les gràcies als assistents, que han respost amb una llarg aplaudiment. A part de la cosina, un amiga i un amic de Daniel Álvarez han volgut expressar els seus sentiments destacant que "sempre el portarem al cor i el recordarem que a una gran persona, alegre, somrient i amb ganes de lluitar per complir els seus somnis i les seves il·lusions". Un cop acabada la cerimònia, des del carrer s'ha pogut sentir un clam per a Daniel Álvarez i seguidament, la cosina ha sortit i ha donat les gràcies als miners i a l resta de persones que hi havia. També ha remarcat que "Daniel se n'ha anat fent el què li agradava fer, entrar a la mina". Els assistents han donat el condol a la cosina i als amics. Cal destacar l'assistència a la cerimònia de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol; el rector de la UPC, Daniel Crespo; el director de la UPC de Manresa, Pere Palà; el conseller delegat d'ICL, Patricio Chacana; el regidor de Ciutadans de Manresa i treballador d'ICL, Andrés Rojo; i professors del màster que cursava Daniel Álvarez. Ara, després del funeral, el cos de Daniel Álvarez serà incinerat i l'urna viatjarà fins a Colòmbia de la mà de la cosina. Dol oficial a Súria El dol oficial es mantindrà durant tot el dissabte 11 de març. Nombroses entitats de la vila han expressat el seu condol a través de les xarxes socials, i les colles caramellaires han suspès els assajos del cap de setmana. La parròquia de Sant Cristòfol ha anunciat que en la missa d’aquest dissabte a les 20.00 h seran recordades les víctimes de l’accident.