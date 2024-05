Navàs farà una actuació de protecció del Mercantil per frenar la degradació de l’edifici

L’Ajuntament de Navàs farà una intervenció de protecció a l’edifici conegut com El Mercantil, un immoble de valor patrimonial que és municipal des de fa poc més d’un any. L’actuació pretén garantir que no s’accentuï el seu deteriorament i no pugui suposar un perill, però el consistori admet que de moment no té un projecte que en determini l’ús a què es vol destinar, i que aquesta rehabilitació i adequació integral de més envergadura per donar-li una funcionalitat difícilment es podrà afrontar en aquest mandat.

El govern navassenc (llavors format per la CUP i ERC) va anunciar ara fa poc més d’un any que havia formalitzat l’adquisició del Mercantil, per un import de 99.500 euros, de manera que aquest passava a constituir una propietat municipal. Es tracta d’un immoble d’estil modernista que data del 1911 i és situat en ple centre del nucli de Navàs. Fins a aquell moment, era propietat d’una entitat bancària.

En el darrer ple de l’Ajuntament, el grup municipal de Junts va demanar quins plans té l’executiu de la CUP per a aquest immoble. L’alcalde, Jaume Casals, va explicar que la idea a curt termini és fer-hi una intervenció de caràcter preventiu, ja que, segons va recordar, ja des del 2016 s’havien fet requeriments a l’anterior propietat perquè estava en mal estat. «Un cop comprat l’edifici s’ha fet una memòria valorada de proteccions provisionals, en el qual l’arquitecte va fer una sèrie de propostes de protecció bàsica, perquè no hi hagués despreniments, perquè l’estructura no es malmeti», va detallar Casals, que va especificar que tot plegat es va concretar en una intervenció pressupostada en 9.000 euros, «i es va posa a concurs obert, però no es va presentar cap oferta. Al cap d’uns dies va arribar una oferta de 20.000 euros. Aquest import supera l’import mínim de 15.000 euros més IVA i hem de mirar com hem de procedir per fer correctament la contractació». I reiterava que «estem parlant d’una actuació de protecció, de salvar l’edifici perquè no generi problemes».

Quant a quin aprofitament ha d’acabar tenint El Mercantil, l’alcalde navassenc va respondre que «aquest és un tema de prou abast perquè mirem d’arribar a un acord entre tots, un acord de poble, perquè la inversió que hi caldrà serà important. Agafar-ho de manera reposada, d’entrada garantint la seguretat de l’edifici. I després debatre a què els destinem, perquè hi havia propostes molt divergents, i que el que es decideixi aparegui en les eleccions del 2027 de cara, sabent com estan els números i com està l’edifici». I subratllava que «ara dir arreglarem el Mercantil, quan no en sabem el cost, estaria fent falses promeses. Ho hem de parlar entre tots, valorant els recursos que tenim». En aquest sentit, el portaveu del PSC va retreure al govern que «el màxim que preveieu fer al Mercantil és mirar que no li caigui a ningú a sobre».

Edifici de principi del segle XX

El Mercantil és un edifici molt característic al poble, tant per la seva antiguitat com per l'estètica i els diferents usos que ha tingut al llarg de la història. Va ser construït l'any 1911 per Josep Alsina i Coll, i encara se'n conserven els plànols a l'Arxiu Municipal. És situat a la cantonada de la carretera de Berga amb el carrer Pau Casals, i ocupa una superfície total de 376 metres quadrats, repartits en una planta baixa un pis. L'edifici, que va ser declarat Bé Cultural d'Interès Local, destaca pel seu estil modernista de maó vist amb filigranes de forja als balcons i amb una varietat d'elements decoratius, i pel fet que ha mantingut l'estètica original malgrat el pas del temps i els diversos usos que ha tingut l'immoble. Antigament, havia estat un bar i una casa d'hostes, i en la seva etapa més recent va ser la seu d'una entitat bancària.

Subscriu-te per seguir llegint