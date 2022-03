L’Hospital de Berga aposta per acollir un major nombre d’estudiants en pràctiques per tal de revertir la manca de professionals, especialment en l’àmbit de la infermeria i la medicina, que des de fa anys pateix el centre i que es va accentuar durant la pandèmia. L’aposta per esdevenir un hospital formador, amb la incorporació també dels primers residents de medicina i infermeria familiar i comunitària en els pròxims mesos, pretén millorar l’atenció hospitalària i, al mateix temps, retenir el talent autòcton.

En els últims quatre anys, l’hospital ha duplicat el nombre d’estudiants en pràctiques, procedents de les universitats, amb un total de 67 aprenents l’any 2021. La xifra va començar a créixer el 2017, quan el centre sanitari va acollir 31 alumnes. Des d’aleshores, van anar incrementant els aprenents a l’hospital, amb l’excepció de l’any 2020, quan la pandèmia va estroncar aquesta tendència positiva. Malgrat aquest període marcat per la covid-19, l’hospital ha reprès les pràctiques amb l’objectiu de continuar donant una oportunitat als futurs professionals de la salut.

La gerent de Salut Catalunya Central-Hospital de Berga, Anna Forcada, explica que l’estratègia d’acollir estudiants en pràctiques «respon a la manca de professionals que vivim en hospitals petits com el de Berga». Forcada assenyala que els centres que es troben més allunyats de l’àrea metropolitana «tenen més dificultats a l’hora de cobrir les places vacants, ja que els professionals del territori no són suficients». En aquest sentit, considera que «apostar per la docència també és una forma de contribuir a favor del territori, pel fet que molts d’aquests estudiants tenen opcions reals de quedar-se a treballar a l’hospital».

La gerent posa en relleu que un dels principals reptes que s’ha assolit és la col·laboració amb un major nombre de centres. La seixantena d’alumnes que van acollir l’any 2021 provenien de 14 centres diferents. N’hi ha que són estudiants de centres de Formació Professional o d’instituts berguedans i decideixen fer les pràctiques d’estada a l’empresa a l’hospital i d’altres que estudien en universitats com ara la UVic-UCC, tant en el campus de Manresa com també en el de Vic, la Universitat de Barcelona o la Universitat d’Andorra.

Forcada també destaca que s’han ampliat les branques de formació per als aprenents. Així, l’any 2021, la majoria d’estudiants, en concret 29, van fer les pràctiques al servei d’infermeria, el segon grup més nombrós, format per 14 alumnes, van ser els tècnics d’auxiliars d’infermeria i, en menor mesura, també es van acollir estudiants que treballaven al servei de diagnòstic per la imatge i en les àrees de medicina, laboratori, administració, fisioteràpia, farmàcia o informàtica. Forcada apunta que els àmbits més afectats per la mancança de professionals són la infermeria i la medicina, i precisament són els que quedaran coberts pels primers residents que arribaran en els pròxims mesos a l’Hospital de Berga, a l’ambulatori i als CAP de Gironella i Puig-reig. En aquesta primera promoció, hi ha una plaça per a infermers i infermeres especialistes en Atenció Familiar i Comunitària i dues places per a metgesses i metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària.

Manca de personal arreu del país

Respecte a la manca de metges, Forcada indica que és un problema estès arreu de Catalunya, però que afecta especialment l’hospital berguedà. «En el nostre cas, s’estan a punt de jubilar un grup nombrós de professionals que formen part de la generació del baby-boom, per tant, tindrem un nombre elevat de places per cobrir», posa de manifest. Davant de l’alta demanda, la gerent lamenta que la nota de tall per accedir als estudis de medicina «és excloent per a molts estudiants que tenen vocació de ser doctors i no s’adiu a la necessitat que tenim en els hospitals». Malgrat això, destaca que «una de les iniciatives positives que s’ha impulsat al territori recentment és la creació de la facultat de medicina vinculada a la UVic-UCC, que permetrà donar resposta a les necessitats dels centres sanitaris de la Catalunya Central».

La gerent també fa referència a la mancança de professionals en l’àmbit d’infermeria, «que cada vegada té un paper més rellevant en la salut». Forcada explica que, durant la pandèmia, es va posar de manifest «la gran necessitat d’incrementar els professionals d’infermeria i els auxiliars, fonamentals en les cures». De fet, el de la infermeria és l’àmbit que més estudiants en pràctiques ha rebut a l’hospital, «per la bona coordinació que hi ha amb els centres formatius de l’entorn». De fet, Forcada detalla que la tradició de formar estudiants d’infermeria a l’hospital berguedà es remunta anys enrere, «la novetat ha estat potenciar altres especialitats com la medicina, la fisioteràpia o fins i tot la informàtica».

Fuga de talent al Berguedà

Malgrat que la mancança de professionals en els àmbits de la infermeria i la medicina s’estengui arreu del territori català, Forcada sosté que la falta de relleu «és més accentuada al Berguedà, que des de fa anys viu la fuga de talent de la gent jove». La gerent assenyala que «és un problema que s’ha cronificat amb el pas del temps per diversos factors». Alguns dels que esmenta són «les comunicacions dificultoses, la dificultat a l’hora de cercar un habitatge o la concepció, sovint errònia, que les oportunitats laborals al Berguedà són menors».

Aquesta és una visió que es pretén rebatre des de l’hospital a partir de l’aposta per formar un major nombre d’estudiants en pràctiques. «El que ens agradaria transmetre als futurs metges o infermers és que en un hospital petit com el de Berga poden aprendre igual o més que en un de més gran», remarca Forcada. «A vegades entre els estudiants», continua la gerent, «hi ha la convicció que és preferible escollir un gran centre hospitalari per fer les pràctiques per tal de veure més intervencions, però a vegades no tenen en compte que en un hospital de petites dimensions, com el de Berga, els professionals tenen més temps per dedicar-se a l’ensenyament dels estudiants i l’experiència pot ser més enriquidora».

Amb tot, afirma que l’estratègia per incrementar el nombre d’estudiants en pràctiques continuarà de cara al futur. Fins al moment, l’any 2021 ja van batre el rècord d’estudiants que van passar per l’hospital. Tot i això, Forcada ressalta que «encara ens queda molt camí per revertir la mancança de personal i un dels principals reptes que tenim és convèncer els alumnes perquè concebin l’hospital com un lloc on créixer professionalment».