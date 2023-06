La Patum 2023 arriba aquest diumenge, 11 de juny, a la seva fi. Però per al darrer dia encara queden dos grans actes, la Patum de Lluïment i la Patum completa. No et perdis res de la jornada. Aquest és l'horari sencer:

9.30 h. Engegada de coets i passada amb la Cobla Ciutat de Berga

10.30 h. Església parroquial de Santa Eulàlia. Missa major i interpretació de la missa patumaire, dirigida per Sergi Cuenca i acompanyada a l’orgue per Anna Vila

Tot seguit, a la plaça de Sant Pere, PATUM DE LLUÏMENT , amb la Cobla Ciutat de Berga

A continuació, a la plaça de Viladomat, sardanes amb la Cobla Berga Jove

16.45 h. Berga Residencial. Concert amb la Cobla Berga Jove

18.00 h. Plaça de Viladomat. Sardanes amb la Cobla Berga Jove

21.30 h. Plaça de Sant Pere. PATUM COMPLETA , a càrrec de la Cobla Ciutat de Berga.

Acabada la Patum, a la plaça de Viladomat, i com a cloenda de les festes sardanes amb la Cobla Berga Jove.

On trobar la programació oficial? Descarrega’t en aquest enllaç el programa oficial de La Patum 2023. A més dels actes i el pòrtic de l'equip de govern també inclou un text de l'historiador berguedà Albert Rumbo sobre el 18è aniversari de la declaració de la Patum com a Obra Mestre del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.

La Patum d’aquest any (del 7 a l’11 de juny) -que a Regió7 seguim amb especial atenció i amb un apartat especial al web- té el pressupost més alt de la història, 455.000 euros, i això li permet guanyar múscul i organitzar més activitats paral·leles. Una de les novetats destacades d’aquest any ha estat la celebració d'una Patum inclusiva amb els alumnes de l’escola Santa Maria de Queralt i els usuaris de la Fundació la Llar, amb motiu del seu cinquantè aniversari.

297 quilos de material pirotècnic

En total per la Patum de 2023 es faran servir 297 quilos de material pirotècnic, una xifra similar a les edicions passades. El dia que es necessita més pólvora és per la Patum Completa de dijous, quan es fan servir 131 quilos. Segons dades de l'Ajuntament, el pressupost per comprar aquest material és d'uns 45.000 euros.

Samarreta oficial i pastís elaborat per Lluc Crusellas

Algunes novetats més que s'estan veient en aquesta edició de la Patum són la samarreta oficial de la festa. L'alcalde Ivan Sánchez ha explicat que feia temps que tenien ganes d'"harmonitzar" tot el marxandatge relacionat amb la Patum i "un dels primers passos" era fer una samarreta. "Volíem fer una samarreta en què tothom s'hi pogués sentir identificat i el barret de Patum és una de les peces més transversals", ha explicat. Amb el lema: 'La Patum de tothom'. "La Patum, primer de tot, és de Berga, però evidentment és de qualsevol persona que la vulgui viure i gaudir", ha especificat el batlle.

També, per segon any es fa el pastís solidari de la Patum, que aquest any l'ha elaborat el campió del món de xocolateria, el vigatà Lluc Crusellas. Els beneficis que se n'obtinguin seran per a la Fundació Privada Horitzó del Berguedà. La iniciativa és resultats d'una col·laboració entre Pabevsa i la Fundació Horitzó.