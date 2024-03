Rescaten un gos esgotat en el camí del refugi Cap del Rec a Lles de Cerdanya

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres el gos d’una parella que es trobava esgotat per continuar una excursió per la zona del refugi Cap del Rec, a Lles de Cerdanya.

La parella ha alertat els serveis d’emergències pels volts de les dues del migdia, després d’adonar-se que el seu gos pràcticament no caminava i presentava clars signes d’esgotament. Malgrat que en un primer moment han intentat tornar a peu fins al refugi on tenien el cotxe, ja que només es trobava a uns set quilòmetres, han vist que l’animal no els podia seguir i aleshores han decidit alertar els Bombers. Tampoc es veien en cor de carregar l’animal en ser un dàlmata que pesa 25 quilos.

Finalment, una dotació s'ha desplaçat fins al punt on es trobaven per rescatar el gos, que presentava símptomes de deshidratació, i els ha dut fins al refugi. Una vegada allà, han agafat el cotxe i s'han dirigit cap al veterinari.