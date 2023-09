Carles Cases estrena avui el seu nou disc París-Casablanca-New York al Mercat de Música Viva de Vic, com ja va avançar aquest diari el passat juny.El recital serà a 2/4 d’1 del migdia, a l’Atlàntida, en un tast de mitja hora adreçat als programadors. El compositor sallentí, al piano, estarà acompanyat de la Strings Band: Manel Fortià, contrabaix, Alberto Reguera, violí i Sveta Trushka, violoncel.

París-Casablanca-New York, que es publicarà a l’octubre, és un viatge per temes propis, essencialment de bandes sonores, amb músiques inspirades en els països on el músic i compositor Carles Cases ha estat i treballat. Una gira musical que inclourà jazz, bolero, tango, barroc o sons africans interpretats per una formació acústica.

L’estrena del nou disc es farà el 15 d’octubre al Teatre Kursaal de Manresa, durant la celebració del Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya que, a més, li farà lliurament d’un dels Premis d’Honor. El disc es va gravar el febrer amb la Simfònica de Bratislava i, com explicava, el mateix compositor, «he fet vestits nous a les meves pròpies obres». Es tracta de temes que formen part del repertori que ha anat interpretant darrerament amb la seva formació. París-Casablanca-New York arribarà al mercat dos anys després del disc Minimal.