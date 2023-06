El 35è Mercat de Música Viva de Vic serà l'escenari de l'estrena del nou treball del compositor sallentí Carles Cases. Una idea que li ballava pel cap des que el va començar a enregistrar, el febrer.Titulat París-Casablanca-New York, el disc és un tour musical a través de les músiques, moltes d'elles temes de bandes sonores, que conformen l'extensa trajectòria compositiva de Cases. Un recorregut per músiques de diferents èpoques, estils i parts del món. Com explica el mateix músic, el MMVV és un "bon aparador" per presentar nous treballs per la participació de programadors i professionals de la indústria musical; se n'esperen 900. El concert de Cases s'inclou en les 24 estrenes de disc o espectacle en directe que oferirà el mercat vigatà, una xifra que representa la meitat dels artistes programats. El pianista Marco Mezquida inaugurà el mercat el 13 de setembre amb la preestrena del seu nou disc Tornado i unes hores abans, el sallentí l’obrirà a l'Auditori Joaquim Maideu de L’Atlàntida (12.30 h). El certamen se celebrarà del 13 al 16 de setembre.

L'estrena la farà amb la Carles Cases Strings Band en format quartet amb ell al piano, Manel Fortià, al contrabaix, Alberto Reguera al violí i SvetaTrushka al violoncel. És amb aquests tres músics que ha enregistrat un disc amb músiques inspirades en els països on ha estat i treballat fora de casa: França, Mauritània, Argentina, Mèxic, Estats Units o Cuba. Un espectacle on Cases passa pel seu sedàs ritmes de jazz, bolero, tango o sons africans amb formació acústica. El treball -un projecte per a quartet amb orquestra- el va enregistrar el febrer amb la Simfònica de Bratislava, amb la secció de corda (25 músics), dirigits per David Hernando, a més de Reguera i Trushka: "vaig tornar molt content, la veritat, els músics eren realment bons". Al seu estudi, Cases està aquests dies gravant el piano, com ja va fer Fortià amb la part del contrabaix. De fet, com explica, la Strings Band és "una formació flexible" i sumar Fortià al projecte, "un excel·lent músic de jazz", ha servit per "donar el gir a la part més clàssica i buscar una nova relectura de les cançons; és un músic de jaz, va al seu aire i és el que necessitava pel que vull explicar".

Per què París-Casablanca-New York? "Les ciutats simbolitzen el recorregut per tres continents on he treballat i on m'he impregnat de la seva música: la que escoltava al carrer, a la ràdio, a la televisió... Músiques que han tingut una influència o a partir de les quals he compost després les meves obres. Un tango, per exemple, que després jo reinterpreto a la meva manera". La intenció és tenir el disc acabat l'agost perquè surti al mercat el setembre, coincidint amb l'estrena de l'espectacle a Vic. Ara, el sallentí està en procés d'edició del treballt. De moment, són 14 temes ("ja n'he descartat dos de tots els que vam gravar a Bratislava) de bandes sonores com Negro Buenos Aires, Havanera 1820, Actrius, Food of Love o Cervantes.

No serà la primera vegada que estreni treball a Vic. Però en condicions molt diferents de la darrera quan va posar de llarg Concert Paradiso. Carles Cases interpreta Ennio Morricone en la 32a edició del Mercat de Música Viva de Vic, el 2020, amb l’Orquestra de Cambra de Vic i els comentaris en directe del crític de cinema Àlex Gorina. Un concert que, a causa de la pandèmia, es va enregistrat prèviament i es va posar a disposició de programadors i públic al web del mercat la setmana del certamen. El darrer treball discogràfic del compositor va ser Minimal, que va publicar l'1 de novembre del 2021, coincidint amb el concert que va fer al Kursaal de Concert Paradiso.

Carles Cases actuarà a Manresa el 15 d'octubre, al Kursaal, per presentar el nou disc coincidint amb la celebració del festival Clam que li lliurarà un dels Premis d'Honor de la propera edició.

Concert de Sant Joan i actuació a la Torre Lluvià

La Carles Cases Strings Band en format trio, amb Carles Cases al piano, Alberto Reguera al violí i Sveta Truska al violoncel oferiran un concert per celebrar Sant Joan, aquest diumenge, 25 de juny, a les 18 h, a l'Ermita-Estudi de Sant Esteve de Comià, a Borredà, on viu i treballa el músic sallentí. L'aforament és limitat i hi haurà coca i cava al final del concert. Reserva d'entrades a management@carlescases.com

I el diumenge 2 de juliol, a les 20 h, a la Torre Lluvià, el sallentí oferirà l'espectacle Carles Cases diu Llach, una proposta íntima, nascuda dels anys que Cases va ser arranjador, músic i mà dreta de Lluís Llach i que, amb la distància i el bagatge, en fa una relectura musical. L'espectacle s'inclou en la programació "Voilà! a la Lluvià!". Entrades a voila.cat