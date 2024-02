Jo de Navarcles... tu de Sant Fruitós és una comèdia que tracta de dos pobles que són veïns, però molt diferents i, segons expliquen els avis i els rebesavis, al llarg dels anys les seves relacions no han estat massa fines. Aquest és el punt de partida del text de la Febrada d’enguany, la farsa de temàtica local que, des de fa 35 anys, s’estrena a Navarcles coincidint amb la Festa Major d’Hivern, que se celebra per Sant Valentí. Amb guió i direcció de Jaume Costa, se’n faran tres funcions: el dimecres 14 de febrer, a les 19 h; i els diumenges 18 i 25 de febrer, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Les entrades ja estan a la venda a navarcles.fila12.cat i a la taquilla, que és oberta cada dia de 17 a 20 h.

Costa assegura que el relat de Jo de Navarcles... tu de Sant Fruitós és completament ficció: «res del que hi passa, ni cap dels personatges que hi surten tenen res a veure amb ningú de l’actualitat, malgrat que algú s’hi pugui sentir identificat o retratat». L’obra, divertida i molt musical, presenta dues històries diferents que van caminant en paral·lel i que al final conflueixen. L’autor i director considera que seria interessant que els veïns de Sant Fruitós anessin a veure l’espectacle, «i que junts i ben barrejats poguéssim gaudir i riure’ns de les nostres pròpies debilitats».

La Febrada és una tradició teatral arrelada al poble de Navarcles des de ja fa 35 anys. Es tracta d’una activitat en la qual hi pot participar tothom que tingui inquietuds teatrals, encara que no faci teatre habitualment en cap grup. En aquesta ocasió hi intervenen 43 actors de diferents edats, des dels 12 fins als 83 anys per donar vida als personatges de l’obra. També hi participen 9 ballarines, dirigides per Loli Rubio, i també cal sumar-hi la implicació dels regidors, els tècnics i els assistents. Així s’ha format un equip de 60 persones.

Agustí Soler i Mas va ser el primer autor i també el primer director d’aquest espectacle popular navarclí, i se’n va fer càrrec durant molts anys, fins que va morir. Ell és l’autor de tretze obres. La primera fou estrenada l’any 1990 i es titulava 300 Festes Majors. L’última va ser El degoter, estrenada l’any 2002. Soler i Mas també va impulsar la Innocentada de Manresa. Després de la seva mort, els autors i directors de la Febrada han estat molts i diversos.

Jo de Navarcles... tú de Sant Fruitós és la quarta Febrada que escriu i la tercera que dirigeix el navarclí Jaume Costa (Artés, 1956), un veterà de l’escena teatral. Abans va presentar Com a casa no hi res (2005), escrita conjuntament amb Llorenç Ferrer, Núria Serra i Dolors Font, amb música de Roger Font i direcció de Josep Capalbo; Estimat Agustí (2013), de la qual va fer el guió i la direcció i la música van ser de David Martell; Cal Primmirat (2021), en la qual va dirigir el guió de Xènia Sellarés i Llamps i Trons (2022), de la qual es va fer càrrec del guió i la direcció.