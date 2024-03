El musical sobre Eurovisió que va crear l'any passat el cardoní Dídac Flores, Tuelf Points, es podrà veure els dies 28 d'abril i 5 i 12 de maig al Teatre Borràs de Barcelona coincidint amb la celebració del carismàtic festival a Malmö (Suècia), del 7 a l'11 de maig. El muntatge és un llarg popurri de 120 cançons en 95 minuts que es va estrenar abans del certamen de l'any passat i que, actualment, ja incorpora la cançó Zorra, de Nebulossa, que representarà Espanya, i els cameos virtuals de Soraya Arnelas i Daniel Diges.

Tuelf points és una ficció escènica protagonitzada per Laura Daza, Xavi Duch, Esther Peñas, Marc Pociello i el mateix Dídac Flores i parteix de l'estupefacció que genera l'ajornament sense data ni motiu del festival. Mentre els rumors especulen amb la causa d'un fet tan inesperat, l'Euro Music Society, l'ens secret que mou els fils d'Eurovisió, convoca una reunió extroardinària on el seu líder, EuroNi, explica que el Maestro, compositor de totes les cançons guanyadores del festival gràcies a la fórmula secreta EuroWin, ha mort. Per escollir el successor, posen en marxa un algorisme que busseja en l'enorme base de dades de la que disposen i el seleccionat és un jove de 31 anys a qui anomenen EuroDi, obligat a traslladar-se a un laboratori musical per trobar novament el tema vencedor, una tasca per a la qual només té l'ajuda de 4 EuroCíborgs.

L'obra creada per Flores -i que dirigeix Karen Gutiérrez- és un homenatge a Eurovisió i proposa l'espectador vibrar amb els grans temes que han marcat la història del festival, com Waterloo, La La La, Euphoria, Yo soy aquel, Rise Like a Phoenix, Vivo Cantando, Eres tú, Bailar Pegados, Arcade, Fly on the wings of love, Nel Blu di Pinto di Blu, Dime, Save Your Kisses for Me i Europe’s living a celebration, entre altres.

El certamen es va estrenar al Teatre Gaudí de Barcelona, es va veure a La Coromina, va anar al Borràs, va fer temporada a Madrid i ara torna al teatre d'Urquinaona amb la seva proposta de música i ciència ficció. Tuelf points s'ha actualitzat i renovat en l'aspecte tècnic i tindrà les col·laboracions a través d'una gran pantalla LED de Soraya Arnelas i Daniel Diges, que se sumaran a les de Nina, Ruth Lorenzo i Miki Núñez. Les imatges històriques es combinen amb la interpretació dels temes més populars del Benidorm Fest i de l'Eurovisió 2024 que ja es poden escoltar a les plataformes digitals.

"L'inconscient col·lectiu relaciona el festival amb la cosa hortera"

Dídac Flores es reconeix com un gran eurofan i sobre la polèmica generada per l'elecció de Nebulossa opina que "hi ha alguna reminiscència de l'inconscient col·lectiu de la societat que relaciona el festival amb la cosa hortera, amb el gremi homosexual, amb la cosa esperpèntica i cutre. Segurament és per això que el record de Rodolfo Chikilicuatre està més present que el d'Anabel Conde, que l’any 1995 va quedar a un pas d'aconseguir la victòria”.

Segons Flores, “són molts els factors que determinen les condicions d'una candidatura: Nebulossa no té un gran poder d'execució vocal com sí que el tenia l'any anterior l’exquisida Blanca Paloma -amb una cançó mediocre-, on va quedar demostrat que al concurs tant li fa si hi ha bons o mals cantants, recordem, si no, que Käärijä i Cha Cha Cha van tenir medalla de plata”. I afegeix: “per tant, és més important el carisma? El missatge?”.

La producció de Tuelf points va a càrrec de Suerte en mi vida, l'empresa de Dídac Flores i Marc Flynn que ja ha creat altres espectacles escènics. Les entrades es poden adquirir a www.balanaenviu.com/espectaculo/tuelf-points.