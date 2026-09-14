El Gremi d'Instal·ladors llança una plataforma web pionera per revolucionar el sector de la transició energètica
La nova eina digital optimitza la gestió dels professionals oferint respostes tècniques instantànies, automatització de tràmits, assistència personalitzada 24/7 i un mòdul de gestió d'estocs i generació de pressupostos amb IA
Regió7
El Gremi d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Comunicacions (GBB) ha fet un pas de gegant cap al futur de la digitalització amb el llançament oficial de la seva nova plataforma web corporativa. Aquesta eina no és només una renovació estètica, sinó una transformació tecnològica integral que integra intel·ligència artificial (IA) per donar suport directe, àgil i eficient a tots els seus associats.
En un context de canvis normatius constants i d’acceleració de la transició energètica, el GBB ha dissenyat aquesta plataforma amb l’objectiu de convertir-se en un assistent virtual indispensable per al professional de les instal·lacions.
La web utilitza algorismes de generació de llenguatge i processament de dades per resoldre consultes i optimitzar la gestió diària de les empreses instal·ladores i autònoms del sector.
Principals funcions de la nova web amb IA
La nova plataforma, a la qual es pot accedir a través de l’enllaç chat.gbb.cat, destaca per un ventall de funcionalitats dissenyades exclusivament per respondre a les necessitats reals del carrer:
- Integració de la Xarxa d’Oficines de Transició Energètica del Gremi: Un dels pilars principals de la web és el canal directe amb les OTE. L’eina permet automatitzar la prospecció de projectes renovables i el càlcul d’autoconsums. Per aconseguir-ho, la utilitat creua de manera intel·ligent dades cadastrals i corbes de consum de zones específiques, la qual cosa permet dissenyar propostes d’autoconsum compartit de forma pràcticament automatitzada. L’eina facilita la consulta, contacte i cerca de comunitats energètiques existents al territori.
- Gestor d’Ajudes i Subvencions: La IA filtra i analitza les darreres convocatòries públiques vigents (des de CAEs fins a ajudes per a la transició energètica o la retirada d’amiant). L’instal·lador pot consultar tota la informació a temps real i disposa d’espais i eines on introduir la documentació per tramitar expedients.
- Generador de Documents i Tràmits Automatitzats: L’eina permet redactar de manera semiautomàtica memòries tècniques, esquemes, certificats i així poder obtenir tota la documentació oficial necessària de la instal·lació per poder registrar-la a les administracions i complir també amb els documents pel client.
- Borsa de Treball GBB: Un sistema intel·ligent que connecta de manera eficient les ofertes de feina comunicades per les empreses associades amb els perfils de professionals que s’han format amb el gremi o que els han fet arribar el seu perfil a través de fires o convenis amb instituts.
- Pressupostos automàtics amb IA: La IA permet dictar un pressupost a temps real, i ella sola afegirà totes les línies de material que consideri necessàries. Aquests materials els cercarà al teu estoc, i en cas de faltar-te algun material per aquell pressupost t’avisarà. L’eina també fa el seguiment de l’enviament i la signatura d’aprovació del pressupost, i es podrà convertir en factura en un clic. Per últim, podrem cercar aquells materials faltants en una base de dades de productes dels socis col·laboradors, i incorporar compres de material a l’estoc amb una altra eina d’escaneig d’albarans amb IA integrada a la secció d’estoc.
- Àrea Formativa Personalitzada: La plataforma analitza les habilitats de l’usuari i les demandes del mercat per recomanar itineraris formatius a mida dins de la cartera de cursos del gremi, facilitant l’especialització en noves tecnologies com l’aerotèrmia, la fotovoltaica o la recàrrega de vehicle elèctric.
- Assistent Tècnic i Normatiu Intel·ligent (24/7): Un xat de suport d’IA capacitat per respondre instantàniament dubtes complexos sobre reglaments (RITE, REBT, ICT), interpretació de normatives locals i estatals, o requisits tècnics específics de qualsevol instal·lació.
La xarxa d’Oficines Empresarials de Transició Energètica del Gremi d’Instal·ladors, amb projectes assignats per al Bages, Berguedà, Solsonès i la Cerdanya, és una iniciativa impulsada per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) amb l’objectiu d’executar tota mena d’accions divulgatives, assessorament, promoció i formació relacionades amb la transició energètica i l’assoliment dels objectius previstos en el programa PROENCAT 50 de la Generalitat de Catalunya.
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