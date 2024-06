Eleccions europees: escrutini, resultats i última hora del 9-J

Un cop han tancat a les 8 del vespre els col·legis electorals a tot l'Estat, arrenquen dues hores d'impàs, fins a les 11 de la nit, quan es començaran a publicar els primers resultats provisionals de les eleccions europees a Espanya i la resta de països de la Unió. Aquests comicis van més tard que les generals, les autonòmiques i les municipals perquè cal esperar a que Itàlia tanqui les seves per poder començar a disposar d'informació de les votacions. Això no implica que el recompte no avanci, sinó que aquest es fa com sempre i, a partir de les 11, quan apareguin les dàdes als gràfics, seran ja amb entre el 70 i el 80% escrutat.

La participació a les eleccions europees d'aquest diumenge és del 33,69% a Catalunya a les 18 hores, 16,88 punts menys que el 2019 (50,57%). Fa quatre anys, però, els comicis van coincidir amb les eleccions municipals. En les europees del 2014 la participació a les 18.00 hores a Catalunya va ser lleugerament superior, amb un 35,4%.

El sondeig de RTVE i 3Cat dona la victòria de les eleccions al Parlament Europeu a Catalunya al PSC, que aconseguiria el 31,2% dels vots, gairebé 10 punts més que el 2019. ERC se situaria en segona plaça amb el 13,2% dels sufragis (davant del 21,2% de fa cinc anys) i el PP pujaria de la sisena posició de fa cinc anys a la tercera, amb el 12,7% dels vots (davant del 5,2% del 2019). Junts, que en les últimes legislatures es va erigir com guanyador de les eleccions, baixaria aquest cop fins al quart lloc amb el 12,5% dels vots, 16,1 punts percentuals menys que aleshores, quan va obtenir el 28,6% de les paperetes. Vox aconseguiria un ascens notable, fins a la cinquena posició, triplicant els vots del 2019, del 2% al 6,8%.

Per sota de Vox, Sumar obtindria el 6,2% dels vots (el 2019 en va obtenir el 0,1%) i guanyaria el repte particular amb Podem, que quedaria just a sota amb el 5,8% dels sufragis (davant del 8,4% del 2019).

El PP guanyaria les eleccions al Parlament Europeu d'aquest diumenge a Espanya amb el 32,4% dels vots i entre 21 i 23 escons. El PSOE el seguiria de ben a prop amb entre 20 i 22 eurodiputats i el 30,2% dels vots, segons el sondeig de 3Cat i RTVE. Vox seria la tercera força amb 6-7 diputats, Sumar n'obtindria 3-4 i Podem, que es presentava per separat als comicis, n'aconseguiria 2-3. La coalició Ara Repúbliques –on hi ha ERC, EH Bildu i el BNG– tindria entre 2 i 3 eurodiputats i Junts n'obtindria 1, com la Coalició per una Europa Solidària (CEUS), on hi ha el PNB. S'estrenaria a l'Eurocambra amb 2-3 escons S'ha Acabat la Festa, la plataforma d'Alvise Pérez, i Cs desapareixeria.

Per demarcacions, Lleida és on ha caigut més el nombre de votants: 29,47% de participació (uns 23 punts menys), seguida de Girona, amb el 30,69% (21,7 punts menys). A Tarragona és del 31,42% (19,4 punts menys) i a Barcelona és del 34,71% (15,5 punts menys). La participació a les eleccions europees al conjunt de l'Estat a les 18.00 hores és del 38,33%, 11,11 punts menys que el 2019.

Els col·legis electorals de Catalunya han obert aquest matí a les nou en punt "amb absoluta normalitat". De fet, la totalitat de meses electorals de l'Estat s'ha constituït sense cap incidència rellevant. Segons les dades facilitades pel govern espanyol, a Catalunya s'ha constituït 8.891 meses i estan cridats a votar 5.7 milions de ciutadans.

En una compareixença, el secretari d'Estat de comunicació, Francesc Vallès, i la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Susana Crisóstomo, han informat de l'inici de la jornada electoral i han afirmat que l'absència d'incidències rellevants demostra la "solidesa" de la democràcia espanyola i la "solvència" del sistema electoral.

Segones eleccions a Catalunya en menys d'un mes

En menys d'un mes, els catalans tornaran a votar després de les catalanes del 12 de maig. Aquella jornada electoral va quedar marcada, en part, pel robatori de coure a Rodalies, així que Adif i Mossos d'Esquadra han reforçat el dispositiu de vigilància de la xarxa ferroviària per les eleccions del 9 de juny, segons l'executiu espanyol.

Segons dades de la delegació espanyola, aquest diumenge s’han desplegat gairebé 10.000 agents a Catalunya, dels quals la meitat seran Mossos d'Esquadra. Entre membres de mesa, interventors, transmissors i agents de seguretat, hi haurà unes 42.000 persones implicades en el dispositiu electoral.

Ultradreta, pagesos i conflictes

Venint d'unes eleccions catalanes que han deixat un panorama incert de cara a la formació de govern, durant la campanya de les europees els partits han abordat qüestions de política domèstica, com l'amnistia, el referèndum o el finançament singular . Ara bé, el possible augment de poder de la ultradreta a Brussel·les, el malestar dels agricultors i les guerres a Ucraïna i Gaza també han marcat els mítings electorals.

A Regió7 t'oferim els resultats de les eleccions europees municipi a municipi, província a província i país a país. A través dels gràfics pots accedir a tota la informació en temps real.