Dissenyar peces modernes i elegants i fabricar-les amb roba còmode, que permeti al client moure’s àgilment, de forma higiènica i treballar amb facilitat. Aquesta és la filosofia de CSTY, l’empresa artesenca del sector del tèxtil i de la moda, especialitzada en uniformes per a l’hostaleria.

Joan Ramon Comerma és el propietari de l’empresa i la persona que rep els clients a la nau del polígon d’Artés, atén les seves necessitats i els crea els dissenys personalitzats i a mida. El tracte de proximitat és un valor afegit de CSTY, així com també la qualitat del producte: «Busquem teixits amb molta flexibilitat, resistència, antibacterians, materials còmodes i amb una presència impecable», remarca Comerma. El resultat és excel·lent i per això CSTY s’ha fet un lloc a l’elit del sector. Vesteix a cuiners amb estrelles Michelin com Nandu Jubany o Jordi Cruz; i és la marca que trien grans esdeveniments com el Saló Mundial de la Xocolata de París. El sector de la restauració és el client potencial de CSTY que també vesteix altres sectors i que té previst estrenar una línia de moda per vendre per Internet: «És un projecte més, per no quedar-nos estancats en la restauració, i sent fidels als nostres principis de producte de qualitat».

A Artés, CSTY fa tot el procés de fabricació, des del patró fins a la peça final. Tecnologia d’última generació i professionals qualificats són la clau de l’èxit. Tot i això, Comerma reconeix que «costa molt trobar gent que sàpiga cosir. En un futur serà un problema i per això tinc entre mans un projecte de taller intern de confecció». CSTY, amb 20 anys de trajectòria, compta amb 17 treballadors.

